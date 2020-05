Sánchez formalizó ante la CELTA el pedido de prórroga de pago de luz para comercios locales

28 mayo, 2020 Leido: 151

En reuniones previas mantenidas entre el Intendente y el Secretario de Desarrollo Económico, Ing. Matías Fhürer, con distintos representantes de comercios no habilitados por el Gobierno Nacional en virtud de la pandemia, se dispuso oportunamente mediar desde el municipio con empresas de servicios locales.

Luego de la información aportada por cada firma comercial sobre la problemática en particular de los casos, en el día de hoy fue citada la Cooperativa Eléctrica Tres Arroyos (CELTA) al despecho del intendente donde se formalizó un pedido de prórroga en el pago del servicio eléctrico.

Encabezada por la Presidenta el Consejo Administrativo, Marisa Mendiberry, la Secretaria Griselda Campano y el Jefe Comercial Alejandro Barragán, os presentes escucharon atentamente el principal requerimiento basado en esta posible prórroga dada la casi nula actividad que el sector tuvo en los últimos meses.

Esta acción encarada por el propio Sánchez, es estrictamente municipal dado que no está contemplada en las medidas productivas adoptadas en relación al Covid-19 emitido por el Gobierno Provincial.

Volver