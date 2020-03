Sánchez fustigó a las administraciones provinciales por la seguridad: “hay un desmanejo político alarmante”

2 marzo, 2020 Leido: 112

El intendente Carlos Sánchez inauguró esta noche el período de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante y fue crítico con “los vaivenes de las administraciones provinciales sucesivas, las que últimamente han sufrido un desmanejo político alarmante desconsiderando los esfuerzos de este municipio y los vecinos de Tres Arroyos que han realizado para ayudar y sostener una estructura vetusta y anárquica”. “Nunca nos sacaremos la responsabilidad que nos cabe cuando se trata de la seguridad de los tresarroyenses y aun daremos pasos más allá, dentro de nuestra posibilidades. Pero reclamo lo mismo de parte del Ministerio de Seguridad de la Provincia con prontitud, o sea reciprocidad”, aseguró.

“Desde este Municipio siempre pusimos trabajo, responsabilidad, y compromiso, mucho compromiso, además de los recursos económicos”, amplió. También se mostró preocupado por la salud y el medio ambiente.

Además, anunció que a partir de los próximos días relanzará el “Plan Estratégico del partido de Tres Arroyos” y destacó el acceso ferroviario al Parque Industrial, el Polo Educativo Deportivo, el Parque Paleontológico en el Sitio Arqueológico Arroyo Seco, la gestión para dictar la carrera de Medicina en el Cresta, el proyecto de ampliación del abastecimiento de agua corriente en Tres Arroyos y la conversión de la materia orgánica en energía gasifica, entre otros.

“Siempre hemos dicho y actuado en consonancia, pensando el mejoramiento del entorno donde vive cada vecino colabora directamente con una menor inseguridad. Como siempre hemos dicho, la grave cuestión de la inseguridad no es una problemática que pueda resolverse solamente desde la gestión municipal.

El país se encuentra inmerso en las últimas dos décadas en un círculo vicioso donde la falta de educación y recursos, la falta de cultura del trabajo, un excesivo y mal entendido garantismo judicial, más el creciente flagelo de la droga que ha invadido nuestra sociedad, conforman un coctel difícil de desactivar y sumamente propenso al incremento del delito.

Desde este Municipio siempre pusimos trabajo, responsabilidad, y compromiso, mucho compromiso, además de los recursos económicos.

Cuando hubiera sido más fácil y políticamente correcto dejar el problema en manos de otros, aunque esos otros no lo solucionen; asumimos siempre que había que sumar lo mejor de nosotros para combatir el flagelo.

Y así lo hemos hecho, para ello creamos la Secretaría de Seguridad, un centro de monitoreo moderno y en constante ampliación, hasta la instalación de 165 cámaras, móviles propios, que apoyan el accionar policial (4 autos y 2 camionetas municipales), un edificio propio bien equipado, con oficinas aptas a la función que deben cumplir y también adhiriendo a los cambios propuestos de nuevas policías, como la Comunal, la local, con lo cual logramos llevar la cantidad de efectivos al doble o fusiones de acuerdo a los vaivenes de las administraciones provinciales sucesivas, las que últimamente han sufrido un desmanejo político alarmante desconsiderando los esfuerzos de este municipio y los vecinos de Tres Arroyos han realizado para ayudar y sostener una estructura vetusta y anárquica.

CPR, “párrafo aparte”

Sánchez consideró que “merece un párrafo aparte la Patrulla Rural (CPR), que de ser un ejemplo en la provincia pasamos a no tener injerencia municipal, salvo en colaborar con miles de litros de combustible en el arreglo de patrulleros destruidos sin saber las causas, y reparados constantemente en talleres exclusivos de la Dirección Vial Rural, pasamos a tener menos patrulleros y menos personal en los últimos 4 años y gastar de nuestro presupuesto $1.000.000 mensuales”.

“En resumen, con aciertos y errores, pero siempre afrontando el problema, nunca nos sacaremos la responsabilidad que nos cabe cuando se trata de la seguridad de los tresarroyenses y aun daremos pasos más allá, dentro de nuestra posibilidades. Pero reclamo lo mismo de parte del Ministerio de Seguridad de la Provincia con prontitud, o sea reciprocidad”.

“Tránsito”

“Tenemos también como objetivo permanente el mejoramiento del tránsito en nuestro distrito. Manteniendo y profundizando las dos líneas de trabajo principales: el control y la prevención en la vía pública y las campañas de educación vial, especialmente las dirigidas a los jóvenes en las escuelas, con la mira puesta en una población que acreciente el cuidado propio y el respeto de la vida del otro en la vía pública.

Para estos objetivos reforzaremos también el equipamiento y capacitación al personal y la señalización de los espacios como por ejemplo con el repintado de sendas peatonales, cordones indicando las zonas de no estacionamiento y cartelerías e iremos avanzando en este sentido”, detalló.

Localidades: “Nunca en la historia han recibido tantas obras”

Con respecto a las localidades del distrito, recordó que “allá por el 2003 la gran preocupación era el éxodo de sus habitantes principalmente los jóvenes; esa situación era una misión imposible de revertir para muchos y se notaba hasta un descreimiento por quienes pensábamos distinto, por ello, recorrimos cada una de las delegaciones desde el principio logrando vitalizar sus sociedades de fomento y sus instituciones y ellas mismas tal como siempre lo creí y lo pregone han sido el nexo intercomunicador entre las necesidades puntuales de cada lugar y la administración central.

Nunca en la historia de nuestro partido las delegaciones han recibido tantas obras y nunca en la vida política de Tres Arroyos se ha estado tan pendiente de las necesidades de las mismas y a las pruebas me remito”, subrayó Sánchez.

El Intendente dijo que “nuestro país entró en los últimos años en una crisis severa (como nos tiene acostumbrados cada 12 o 15 años) por erróneos manejos de decisiones políticas nacionales que nos lleva a la inflación, recesión, endeudamiento externo y esos problemas que pegan fuertemente sobre todos los sectores de nuestros vecinos y por supuesto también sobre el estado municipal que todos nosotros por mandato de las urnas somos de alguna manera responsables de administrar, atenuar y no agravar por sobre los habitantes del distrito de Tres Arroyos”. En ese difícil equilibrio de poder administrar, “este año estará enmarcado en particulares condiciones de la economía provincial y nacional, no siendo esta la primera vez que esto ocurre; nuestra experiencia y forma de conducirnos con austeridad, ingenio, sentido común, gestión, mucho trabajo preventivo y equitativo, nos hará seguramente salir como en otras oportunidades. Tendremos que estar alertas y muy unidos para no perder lo que hemos conseguido con mucho esfuerzo e imaginación los tresarroyenses para mantener la pujanza y el crecimiento para mejorar permanentemente nuestra calidad de vida; como así también una profunda gestión de todas las áreas hacia la Provincia y la Nación para recuperar lo que hemos dejado de conseguir los últimos años, dada la buena predisposición demostrada por el gobernador y sus ministros hacia nosotros”.

“No nos conformemos con lo hecho ni pasar una crisis más, tenemos por delante aún mucho más; hoy tenemos los cimientos de una ciudad grande, de un partido productivo y pujante, hoy la base es firme para construir tan alto como nuestras fuerza unidas y sin grietas, como hasta hoy, nos lo permitan; dejemos de lado banderías y prejuicios, sigamos siendo ejemplo de un pueblo trabajando juntos, unidos con un objetivo superior y mejorando su calidad de vida”, añadió.

Futuro planificado

“El crecimiento de Tres Arroyos no es desordenado, porque desde el Municipio lo pensamos y lo estructuramos con participación de todas las instituciones trazamos las metas y objetivos para el desarrollo del Distrito plasmados en el PRODESTA, Proceso de Desarrollo Sostenible de Tres Arroyos.

Digamos con orgullo que nuestro distrito se piensa a sí mismo y se proyecta planificadamente hacia los próximos 15 años. Fundamentalmente porque además tiene ese recurso humano innovador, joven, ingenioso que tiene el otro componente que es la esperanza, la ilusión y sus sueños.

Para ellos y desde este momento, dejo inauguradas las sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante de Tres Arroyos correspondientes al año 2020”, culminó.

Cittadino, “con la esperanza intacta”

La presidenta del bloque del Movimiento Vecinal, Claudia Cittadino, contó que “iniciamos este nuevo periodo con la esperanza intacta. Y la responsabilidad de ser oficialistas, no apartarnos de nuestras convicciones, cumplir el rol que significa ser nexo entre el Ejecutivo y el resto del cuerpo. Trabajar en nuestras propias iniciativas. Ser capaces de agotar las instancias para lograr los consensos necesarios. En síntesis, estar a la altura de lo que la sociedad a diario nos demanda”, dijo.

“Los años de gestión nos han sumado experiencia, nos han fortalecido, nos han dado la templanza necesaria, nos han permitido avanzar sin prisa pero sin pausa en las metas que como habitantes de Tres Arroyos queremos para nosotros y nuestros hijos.

La responsabilidad de gobernar un municipio, como Tres Arroyos, implica una enorme capacidad para desarrollar equipos de trabajo que sean capaces de absorber las crecientes demandas que tienen los gobiernos locales. El Tres Arroyos de hoy no es el mismo que al inicio de la gestión del Movimiento Vecinal. No son las mismas responsabilidades, no son las mismas acciones las que llevar adelante”, agregó.

“El cambio de las autoridades provinciales y nacionales, renueva el desafío de trabajar para que los estamentos superiores del Estado reintegren en obras a los municipios, los aportes que los contribuyentes realizan con sus impuestos, ya que no solo depende de la Planificación y de la gestión del intendente sino también, de la decisión política de estos gobiernos.

En este contexto, el día a día nos encontrara trabajando en las herramientas legislativas necesarias, para que los proyectos que vienen llevándose a cabo de años anteriores y los nuevos puedan concretarse”, amplió.

“Reivindicamos a la política”

“Continuaremos fortaleciendo la interacción con distintos representantes de la sociedad civil, un principio fundacional del Movimiento Vecinal. Reuniones periódicas con las juntas vecinales, la participación en Comisiones como Mixta de salud y Educación, la Unidad de Gestión Educativa Distrital y la comisión de Discapacidad, la Intersectorial de Mujeres, La comisión Vial, etc. son algunas de las formas en las que interactuaremos, junto a distintos actores representativos de nuestra comunidad.

No hay dudas que estamos inmersos en una crisis de descreimiento, que involucra no solo a los partidos políticos y sus representantes sino a otras instituciones como la educación, la salud, etc. A pesar de esto revindicamos a la política como la forma más genuina de construir futuro. Hay que hacer política, hay que trabajar para que la ciudadanía se amigue con esta herramienta capaz de provocar cambios y transformaciones”, expuso.

Para finalizar, se dirigió a Sánchez diciéndole: “cuente con este bloque para profundizar lo hecho y seguir avanzando en la transformación de este Tres Arroyos que continuamos eligiendo, para nosotros y para nuestros hijos”.

Garate: “la búsqueda de consenso y de concordia es el eje de nuestro bloque”

El titular de la bancada del Frente de Todos, Marín Garate, aseguró que “somos una oposición que apuesta y cree en el diálogo y la prosecución del bien común. Ese es nuestro compromiso con la comunidad”, al tiempo que remarcó que “no es una traba a nuestro trabajo el disenso, sino que la búsqueda de consenso y de concordia es el eje de nuestro bloque”.

Comenzó su discurso recordando que “no podemos jamás olvidar que los argentinos habíamos perdido durante años esta fiesta de la democracia, especialmente en las nefasta época de la última dictadura militar que asoló nuestro país, y donde lo primero que hicieron fue desaparecer las cámaras, los órganos deliberativos, factores decisivos de la democracia.

Por eso el funcionamiento regular de las instituciones, que logramos consolidar sabiamente los argentinos hace ya casi 37 años, constituye, sin duda, el marco ideal para el encuentro de toda la comunidad con sus representantes y para que éstos, es decir, todos nosotros, trabajemos en la búsqueda de las mejores alternativas para el desarrollo social, económico, productivo, cultural y urbanístico de Tres Arroyos”, reflexionó.

“Hemos sido y somos, señor intendente, una oposición constructiva dentro y fuera del recinto. Entendemos la política como una forma de reaseguro del bien común de los ciudadanos tresarroyenses. Pedimos que las actitudes del ejecutivo y del deliberativo sean de escucha atenta y permanente. El desafío de hoy es el construir equipos, gestionar y trabajar por el bien de nuestros vecinos”.

Convocó “a todos los sectores políticos que componen el HCD a trabajar en una verdadera agenda de temas, relacionados con las necesidades, sucesos y demandas que a diario nos impone la realidad cotidiana de nuestra comunidad; como también abriendo las puertas a las inquietudes de todos los vecinos y tratando de acercar el trabajo de los integrantes de este Consejo a cada localidad de nuestro Partido”.

“Siempre hemos intentado enriquecer el debate político y social de la comunidad con propuestas, con proyectos que apuntan a llevar soluciones a los múltiples problemas de nuestra ciudadanía.

El diálogo y el consenso fueron y seguirán siendo, más allá de nuestros matices y de las comprensibles diferencias políticas, elementos nodales de nuestro accionar. No es una traba a nuestro trabajo el disenso, sino que la búsqueda de consenso y de concordia es el eje de nuestro bloque. Nos comprometemos a seguir trabajando en conjunto para privilegiar siempre el bienestar de nuestros vecinos por sobre las cuestiones partidarias”. Por eso, destacó a “los concejales que promueven el debate de ideas con responsabilidad, respeto y tolerancia”.

Garate explicó que “somos una oposición que apuesta y cree en el diálogo y la prosecución del bien común. Ese es nuestro compromiso con la comunidad” y especificó algunos proyectos en los que trabajarán como “El programa Municipal de Viviendas y Hábitat”, ordenanza para el Apoyo a Clubes Deportivos, la creación de un Centro de Día para Adultos Mayores y de un programa de Control de la Calidad del Agua de Red, y un proyecto de Ordenanza que incluya al Acoso Callejero como contravención municipal”.

Groenenberg: “Es necesario que los poderes Legislativo y Ejecutivo estén alineados”

El presidente de Juntos por el Cambio, Enrique Groenenberg, expresó que “es necesario para el buen funcionamiento del municipio que los poderes Legislativo y Ejecutivo estén alineados, ya que cuanto más grande es la estructura, más diálogo debe haber entre ambas partes”.

“Es por eso que desde diciembre hemos mantenido reuniones con funcionarios interiorizándonos sobre el funcionamiento de las áreas y sus problemáticas, a su vez poniéndonos a disposición para colaborar con ellos y exigir cada vez que sea necesario el cumplimiento de las ordenanzas promulgadas por HCD de Tres Arroyos”, señaló.

También enumeró “algunos de los resultados obtenidos durante el 2019, como por ejemplo la aprobación de un proyecto trabajado junto a los demás bloques, sobre la presentación de declaraciones juradas patrimoniales integrales de los funcionarios públicos, permitiendo la fiscalización de la función pública mediante la participación ciudadana.

La aprobación para adherir a la Ley Micaela, la cual obliga a la capacitación en temática de género y violencia contra las mujeres, para todas las personas que integren los 3 poderes del estado. Adhesión a las pautas para la organización y funcionamiento de dispositivos de salud mental. Aprobación de la Ordenanza sobre audiencias públicas, para todo aquello que se tramita en el juzgado de faltas municipal.

Otro proyecto impulsado y aprobado, fue establecer los requisitos para el otorgamiento y registración de estructuras de soportes de antenas amigables.

En concordancia con el espíritu del bloque en lo que a medio ambiente se refiere, fue la aprobación de la creación de la mesa hortícola.

Respecto a las playas del partido, recordó que “se logró la ampliación de la zona de recreación en el balneario Dunamar. Además propusimos la modificación de la ordenanza N° 7295 sobre el correcto uso de las playas de Claromecó, la cual trata la prohibición de tránsito vehicular en las zonas balnearias durante todo el año”.

En cuanto a los trabajos que realice el Ente Descentralizado sobre la playa, “insistiremos que se hagan en base a los estudios de profesionales y científicos que ya están contratados por el municipio”, manifestó.

“Hemos presentado una modificación de la Ordenanza N° 6269/11,sobre registro de regantes, preocupados por la situación del agua en todo partido de Tres Arroyos, propiciando un registro de empresas de perforación y un registro de perforaciones realizadas o a realizarse en el partido y en las localidades.

Seguiremos trabajando y exigiendo el cumplimiento de la ordenanza N° 2166 –Carrera profesional medico hospitalaria-“, afirmó.

“Participaremos proponiendo y colaborando en acciones tendientes a mejorar la seguridad vial dentro de la ciudad de Tres Arroyos y también de las localidades, preocupados por la gran cantidad de accidentes que se producen, y no condice con la etimología de la palabra accidente, ya que un evento que se puede evitar no es un accidente, y creemos que muchos de los eventos que vivimos en Tres Arroyos se podrían evitar.

Sobre el acceso a la información pública, hemos presentado un proyecto adhiriendo a la ley nacional que regula la misma y que es nuestra intención que sea aprobada.

Seguiremos insistiendo en el cumplimiento de todas las ordenanzas que fueron aprobadas en las sesiones del HCD y que no se han puesto en práctica. Es necesario para el buen funcionamiento del municipio que los poderes legislativo y ejecutivo estén alineados, ya que cuanto más grande es la estructura, más diálogo debe haber entre ambas partes. Es por eso que desde diciembre hemos mantenido reuniones con funcionarios interiorizándonos sobre el funcionamiento de las áreas y sus problemáticas, a su vez poniéndonos a disposición para colaborar con ellos y exigir cada vez que sea necesario el cumplimiento de las ordenanzas promulgadas por HCD de Tres Arroyos”, finalizó.

Nickel: “es necesario reivindicar la política”

El presidente del Concejo Deliberante, Werner Nickel, hizo hincapié en que “es necesario reivindicar la política”. En este sentido, instó “al respeto a quien es diferente; a las reglas del juego democrático; a aquellos que no piensan como nosotros; pero por sobre todo respeto a la institución”. “Caer en la antipolítica no contribuye a mejorar las cosas, sino a agravarlas”, consideró.

En su discurso, sostuvo que “debería en este discurso inaugural, referirme a los objetivos que como presidente debería trazarme para este nuevo año legislativo que estamos comenzando. Y hablar de la búsqueda de consensos, en lograr el trabajo mancomunado y la interacción entre las diferentes fuerzas políticas.

Pero entiendo que el desafío debe ser aún mayor, y no habrá de lograrse si no es con el pleno convencimiento de todos. Es necesario reivindicar la política”, aseguró.

“La sociedad argentina vive un tiempo de frustración. La inseguridad que castiga cada día a más gente, la pérdida de cientos de puesto de trabajo, y los múltiples síntomas de la grieta que trajera como consecuencia la fractura social, van calando hondo en el estado de ánimo de los argentinos.

En estas condiciones, no es raro que aparezca la tentación de la anti política: es decir, si el país está mal, si nosotros estamos mal, es porque todos los políticos son igualmente detestables, porque el tejido de las instituciones está podrido y porque la democracia está tan desvirtuada que ya no es capaz de aportar soluciones.

En definitiva, la política aparece como la causa de nuestros problemas”, expresó.

“Mucho de lo que ocurre es comprensible y respetable. La sensación generalizada de frustración está –a veces- justificada.

Y hasta podría decirse que la actitud crítica ante los políticos y ante el funcionamiento de las instituciones es buena para la democracia. Ya que una ciudadanía vigilante es el mejor antídoto contra la corrupción, la ineficiencia y los desvíos de poder.

Aunque no es bueno dar un paso más y caer en la descalificación de la política como actividad, ni de las instituciones en su conjunto, ni de los políticos como grupo indiferenciado.

Esa actitud es injusta. Poner a todos en la misma bolsa no solo es desconocer los hechos, sino que, por la vía de la disolución de las responsabilidades, termina favoreciendo a quienes hicieron las cosas peor”, agregó.

“Caer en la antipolítica no contribuye a mejorar las cosas, sino a agravarlas. La política es sin duda una actividad imperfecta, como lo son todas las actividades humanas. También es verdad que los políticos a veces cometemos errores y, al menos en algunos casos, quedamos por debajo de lo que puede considerarse un desempeño digno.

Pero la solución a nuestros problemas no consiste en negar la política, sino en mejorarla. Eso exige juzgar con cuidado (para no poner a todos en la misma bolsa), y corregir lo que está mal.

Si queremos una democracia sana, el camino consiste en reivindicar y mejorar la política. Y de nosotros depende”, esbozó.

“Por ello, en la era de lo políticamente correcto, insto al respeto. El respeto a quien es diferente; respeto a las reglas del juego democrático; respeto a aquellos que no piensan como nosotros; pero por sobre todo respeto a la institución.

Respetar es una palabra que se esgrime con más soltura de la que se maneja y, para muestra, la más rabiosa actualidad donde nos resulta más sencillo aceptar las premisas de aquellos que más se parecen a nosotros, comparten nuestro modo de vida o votan al mismo candidato político. Pero pedir respeto desde la intolerancia carga en su sino con el peligroso germen del totalitarismo: si no podemos escuchar al prójimo, ni este hará el esfuerzo de atender a nuestras palabras, ni podremos avanzar como sociedad.

Lo dijo Winston Churchill: “valor es lo que se necesita para levantarse y hablar, pero también es lo que se requiere para sentarse y escuchar”, y esto último es imprescindible entre compañeros de armas y también entre adversarios.

Resulta evidente pues, que el único modo de confrontar ideas en busca de un beneficio común para todos los vecinos de Tres Arroyos es a través del respeto y el diálogo, que todo lo soporta, menos la fuerza y la imposición, y que es justo lo que –paradójicamente- pretendemos dejar a nuestros hijos como legado.

Es mi deseo, que este año abordemos las cuestiones que hacen al interés de los vecinos de Tres Arroyos debatiendo con argumentos, cediendo en posiciones, acordando puntos en común, arribando a soluciones colectivas, pero siempre en el marco del respeto a la sociedad de la que también somos parte, al vecino que aquí nos ha colocado, a la institucionalidad del concejal y a la persona humana que viene detrás, a quienes nos han precedido en el cargo, y a este honorable ámbito, cuna de la democracia”, finalizó.

Volver