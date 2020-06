Sánchez habilitó el funcionamiento de los gimnasios y las reuniones familiares hasta 10 personas

5 junio, 2020



El intendente Carlos Sánchez anunció, junto a funcionarios de su gabinete, entre ellos los secretarios de Desarrollo Económico, Matías Fhurer, y de Salud, Gabriel Guerra, y el director de Deportes Guillermo Orsili, una nueva flexibilización de la cuarentena impuesta por el coronavirus, que en este caso consistirá en la posibilidad de reapertura de los gimnasios y la habilitación de reuniones familiares de hasta 10 personas.

Tras repasar las medidas anteriores, destinadas sobre todo a la práctica de deportes individuales y salidas recreativas, que calificó como exitosas, el jefe comunal sostuvo que “todo esto se analiza permanentemente, porque si bien ha habido una gran responsabilidad en la gente, el secretario de Salud observa de cerca que estas aperturas no generen inconvenientes. Tuvimos muchos temas en estudio con los responsables de los gimnasios, en estos días, por el problema de la cercanía con la que se trabaja, pero en concordancia con las medidas de salud y los que trabajan en este tema, hemos generado un protocolo con el menor riesgo de contagio. Pero siempre dependerá también de la responsabilidad de cada uno cómo se lleve a cabo, no es algo caprichoso sino la posibilidad de que la actividad se haga pero también nos defendamos de esta pandemia”, sostuvo el intendente.



En tanto, Sánchez aseguró que las reuniones de hasta 10 personas que se habilitarán serán estrictamente familiares y deberán permitir, en caso de que se filtre algún contagio, la “trazabilidad” de una eventual expansión del virus que, reconoció, puede llegar. “Lo importante es conocer el entorno de la persona infectada para poder aislarlo y ayudar”, dijo el mandatario, que volvió a pedir responsabilidad porque de lo contrario “todos tendremos que volver para atrás y no se podrá seguir con actividades comerciales, ni familiares, ni gimnasia, ni nada. Tenemos el mismo riesgo de cualquier otra ciudad, podremos seguir adelante y hacer una vida normal si somos responsables”.

Locales gastronómicos

El próximo paso, anticipó Sánchez, será el análisis de la apertura de los locales gastronómicos. “Eso se está estudiando profundamente, con consultas en Provincia y demás. Es muy grande el sector y la gente que no está pudiendo trabajar en este rubro, así que la intención es que vuelvan a la actividad pero lo estamos analizando”, argumentó.

Por su parte, el doctor Gabriel Guerra respondió a una inquietud relacionada con los horarios comerciales, y advirtió en este sentido que “entendimos que cierta amplitud horaria iba a favorecer el desarrollo de distintas actividades, y para contemplar la situación de personas mayores se seguirán evaluando alternativas”.

Con responsables de gimnasios

Previo al anuncio, funcionarios se reunieron con los responsables de los gimnasios de Tres Arroyos. El encuentro se desarrolló en el Salón Blanco del Palacio Municipal.

