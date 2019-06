Sánchez: “haremos la campaña mostrándole a la gente qué hicimos y qué haremos por Tres Arroyos”

El intendente Carlos Sánchez confió, en una amplia nota, cuáles fueron las razones que lo llevaron a disputar la intendencia por un nuevo mandato; aseguró que el Movimiento Vecinal fue preparando dirigentes jóvenes pero varios de ellos privilegiaron la órbita privada, y respecto de la candidatura de Gustavo Oosterbaan, exfuncionario de su gobierno, advirtió que “lo conozco bien, hemos trabajado mucho juntos en el proyecto de CRESTA, y cada uno competirá con sus herramientas. Por distintas razones él tuvo que separarse de nuestra forma de gobernar, se fue al radicalismo, o a Cambiemos, y le deseo la mejor de las suertes”.



“El partido me venía pidiendo que me presente, estaba en una consulta permanente con mi familia y con los funcionarios que me acompañan permanentemente, y esto lo hago con pasión, así que tomé la decisión de seguir adelante y será la gente la que diga si sigo trabajando aquí.”, sostuvo Sánchez. Reconoció en este tramo que oportunamente dudó de continuar, e incluso admitió que en su entorno se gestaba la posibilidad de un sucesor: “sigo creyendo que la renovación es importante, pero a veces la realidad contrasta con lo que uno reflexiona en lo personal. El entorno de uno, en el distrito, en la Provincia, en el país, hace que uno tome el compromiso de seguir trabajando con pasión, con ganas, incluso restando tiempo a la familia, al esparcimiento. Nosotros veníamos poniendo gente nueva en las listas, que fue haciendo experiencia, y ese grupo de gente es muy inteligente y con la juventud suficiente como para encarar la gestión pública. Pero en lo privado han empezado a hacerse su vida, su carrera, y uno los agarra en el medio para pedirles que abandonen eso y se vengan a la cosa pública. Eso que nosotros no evaluábamos demasiado es lo que nos pasó ahora. Que gente con experiencia en el Ejecutivo, en distintas áreas, atravesada por sus temas particulares, no pudiera dedicarse de lleno a la función pública en una situación en la que no se puede descuidar lo privado ni media hora. Eso nos pasó: los jóvenes que veníamos formando, muy eficientes en su trabajo, consideraron que no podían dejar por 3 o 4 años su profesión para trabajar en la gestión. Y me tocó a mí, que estaba confiado en que cualquiera de ellos era candidato a suplantarnos a los que hoy estamos trabajando, rever esto”.

Respecto de la lista de candidatos que lo acompañan, consideró que “los primeros puestos son de gente con experiencia, que siempre se necesita; Claudia Cittadino, a quien se conoce en todo el distrito por su trabajo en Acción Social y en el propio Concejo; Werner Nickel, un abogado que por el trabajo en el Deliberativo siempre es necesario; Victoria Larriestra y Lucas Carrozzi, que también van a sumar un trabajo importante. Y luego hemos ido mechando con gente joven a la que hay que darle la oportunidad de entrar en el ruedo para que vayan aprendiendo, porque los mayores tendremos que ir corriéndonos en algún momento. La idea es que haya experiencia con el empuje que nos dan los jóvenes, esa es la mirada que le dio el partido y que consultaron conmigo permanentemente”.

Finalmente, consideró que la campaña en la que le tocará enfrentar a dos fuerzas que superaron al Movimiento Vecinal en las legislativas del 2017, el ahora “Juntos por el Cambio” y el peronismo que buscará la unidad, se basará en “decirle al vecino hacia dónde seguiremos llevando a Tres Arroyos en todas las áreas, lo que haremos y lo que corregiremos porque en su momento no se hizo como se esperaba o no se pudo. Cada uno hará su propuesta y se verá qué dice el vecino”.