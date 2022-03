Sánchez inauguró el período de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante

2 marzo, 2022

El Intendente Carlos Sánchez dejó inauguradas las sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante correspondientes al año 2022.

El acto se inició con el izamiento del Pabellón Nacional y la Bandera Bonaerense; se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, y luego se leyeron notas de adhesión al comienzo de un nuevo año legislativo.

Tal cual indica el protocolo, el Jefe Comunal hizo uso de la palabra luego de escuchar la exposición del titular del cuerpo, Martín Garate, y de los presidentes de los bloques, Werner Nickel por el Movimiento Vecinal, Daiana De Grazia por Juntos y Graciela Callegari por Todos, y luego de su discurso, quedó inaugurado el período ordinario de sesiones, en los que sobresalieron palabras referidas a la necesidad de trabajar en conjunto, focalizando los esfuerzos en pos de los vecinos.

Sobre esto, el intendente Sánchez dijo puntualmente “Los Concejos Deliberantes, en general, a mi entender se han creado para controlar, colaborar y legislar los cambios de nuestra sociedad a mediano y largo plazo, pero no, para co gobernar y menos para oponerse sin justificación, mediante medidas y/o chicanas, pensando o buscando en ganar la próxima elección. Ese es el peor camino para el ordenamiento y el crecimiento de una comunidad.”

“Mucho tiempo y energía se pierde en esa competencia y no se lograrán jamás los objetivos que todos necesitamos y soñamos”, afirmó.

“Prueba de lo que digo son las consecutivas desaprobaciones de las rendiciones de cuentas anuales que nunca fueron aprobadas por la oposición, porque con el diario del lunes, las cosas se ven distintas y plagadas de denuncias públicas que con el pasar del tiempo se demuestra que no son reales, pero como contraparte, año a año, el Tribunal de Cuentas, que es el máximo contralor provincial de los actos de gobierno municipales, ha aprobado cada una de las rendiciones que han sido elevadas sistemáticamente”, sentenció.

Dicho esto, propuso “a toda la clase política local, ya sea desde el oficialismo o a quienes le tocan ejercer el rol de oposición, que reflexionemos, planteemos debates serios, proyectos a mediano y largo plazo, ideas que estén despojadas de competencias políticas, mezquindades e intereses particulares”.

En adjunto, discurso completo de Carlos Sánchez

Garate: “Es necesario trabajar coordinadamente, consensuar y creer en la palabra”

El presidente del cuerpo deliberativo, Martín Garate fue quien inició los discursos, y sostuvo que “No podemos jamás olvidar que los Argentinos perdimos esta fiesta de la Democracia, especialmente en la época de la Dictadura Militar, que lo primero que hizo fue hacer desaparecer las Cámaras legislativas”.

“Es necesario que el Concejo trabaje coordinadamente sobre las necesidades que plantean los vecinos, para llegar a acuerdos y consensuar, pero hay que creer en la palabra, sostenerla junto a la dignidad para acordar cuestiones de Estado y mejorar la calidad de vida de un pueblo que pretendemos representar, para transitar un camino común para todos los vecinos dejando de lado los intereses personales y partidarios”, dijo y agregó: Mi objetivo es generar un HCD abierto a la comunidad, al debate y a nuevas iniciativas, lo que ratifico hoy “, expresó y sostuvo que el concejo “puede ejercer un rol fundamental que es el control político ciudadano”.

“Quiero convocar a cada hombre de todas las fuerzas políticas, a las instituciones intermedias, a los vecinos y vecinas a trabajar, invitándolos al debate franco para abrir las puertas al diálogo; le deseo el éxito para este año, para que todo Tres Arroyos pueda ser feliz, y vamos a colaborar para ello. Y a los vecinos les digo que estaremos transmitiendo a la sociedad sus derechos y sus obligaciones para poder reformar las instituciones y defender la democracia”, dijo, dirigiéndose al Intendente.

Nickel: “Instamos al Ejecutivo, a todos los integrantes del cuerpo para trabajar de manera mancomunada”

El presidente de la bancada oficialista, Dr. Werner Nickel, a su turno, manifestó su orgullo “por poder representar al Movimiento Vecinal en este nuevo año, y desde este lugar, bregar por el consenso y la interacción de todas las fuerzas políticas”.

“La comunión de voces tiene un objeto de multiplicación pero las buenas palabras mueren si no se transforman en hechos; cada uno puede sumar para superar las dificultades; venimos hoy entendiendo que este momento es un recomenzar en muchas cosas para la comunidad en su conjunto luego de transcurridos dos años por la pandemia, y poder retomar nuestro sendero como personas y como sociedad”, alegó.

“Debemos proponernos ejes en la tarea legislativa de hechos a mediano y largo plazo para que a partir de ese marco se pueda orientar los proyectos y objetivos, en síntesis un armado de agenda de políticas de Estado que permita reafirmar un norte, y en esta tarea debemos involucrarnos en tierra y vivienda, tránsito, nocturnidad, entre otros, trazando políticas activas que permitan acceder a una vivienda digna, única y de ocupación permanente”, sostuvo, entre otros términos.

“Convencidos que el respeto a la institucionalidad y a pensar distinto, sabiendo aun que en el disenso podremos construir un Tres Arroyos cada vez mejor, por lo que instamos desde este espacio del Movimiento Vecinal al Ejecutivo, y a todos los integrantes del cuerpo para trabajar de manera mancomunada en este tiempo”.

De Grazia: “Las grandes dificultades hacen imperioso acordar con sectores importantes de esta sociedad”

En una misma línea de pensamiento para trabajar mancomunadamente pero sin ahorrar reclamos y críticas hacia el Ejecutivo, la concejala Daiana De Grazia, presidenta del bloque de Juntos, expresó en sus palabras que “es necesaria una discusión y luego el consenso, como sucedió cuando empezamos a discutir el Presupuesto y luego se pudo llegar a un acuerdo en los tres bloques”.

Dentro de los reclamos, De Grazia se enfocó en lo que a su entender fue una falta de controles durante la temporada y el escaso servicio que se les ofreció a turistas durante la temporada, sugiriendo trabajar de inmediato para tener los nuevos balnearios a fin de este año. También insistió en la aplicación de la Ordenanza del programa Proveer Salud a las localidades, sancionada en 2021.

“Tenemos la impresión que el año comenzó distinto con el llamado del intendente a trabajar en conjunto”, dijo.

Entre los aciertos, De Grazia destacó las reuniones mantenidas con los jóvenes, impulsada desde su bloque “para trabajar de manera seria gracias a los actores que manejan la nocturnidad”, según manifestó, a la vez que reclamó tratar la problemática actual que afecta a los remises, buscando herramientas para poder acercar soluciones”.

“Estaremos al lado suyo para decirle no y pedirle explicaciones”, le advirtió asimismo al jefe comunal.

Callegari: “Consensuar es parte de la tarea en la que todos estamos implicados”

La concejala Graciela Callegari, presidenta del bloque de Todos, a su turno, dijo que “consensuar es parte de la tarea en la que todos estamos implicados” y que “tenemos la obligación de la escucha y quien escapa de ello atenta contra el principio primordial que es la acción colectiva de la política, el bien común”.

“Sin la capacidad de generar condiciones para el desarrollo de políticas públicas, Tres Arroyos no dejara de tener dificultades con la vivienda, con la recreación, la nocturnidad, la salud, el trabajo y el desarrollo de las comunidades, en los barrios y en las localidades”, sostuvo.

“Ante problemas como los que padecemos se requieren construcciones colectivas, articulando herramientas propias como las que se proponen de otros sectores, como el acceso a la vivienda, el resguardo del ambiente, las políticas para la juventud, para todo el territorio del distrito van a ser una construcción de todos”, graficó.

La edil hizo referencia “a la carencia de viviendas y lo realizado a nivel provincial y nacional, con los planes de viviendas y los créditos, y sostuvo que es necesario una política que articule las herramientas actuales, y no esperar planes o programas que lleguen sino poder construir respuestas colectivas a uno de los problemas que tenemos desde hace mucho tiempo, por lo que insistiremos en que la comuna necesita una política de vivienda y hábitat, en ciudades accesibles y amigables con el medio ambiente, con amplia participación de colegios profesionales, sindicatos y las familias; no se puede ni se debe postergar más una respuesta integral sobre esta cuestión, una política de Estado que asegure sustentabilidad en los espacios naturales y avance a construcciones ambientales para que acompañen las metas a alcanzar en relación al cambio climático”.

“La seguridad en sus diferentes aristas fue también analizada por la edil quien sostuvo que “se requiere de planificación; insistiremos para que lleguen soluciones, aunque siempre acompañaremos a pedir por ella ante los gobiernos provinciales y nacionales pero necesitamos tener la capacidad de pensar una utopía hacia adelante, como hacedores de nuestro futuro, el que no vendrá de afuera sino de nuestras capacidades, ya que no es de nadie y tiene que ser de todos”.

“La racionalidad debería señalarnos que hay guerras que no son nuestras sino de quienes se reparten el territorio; es producto de intereses corporativos, de viejas prácticas para imponer nuevo escenarios de imposiciones de unos sobre otros, no es el camino este sino la capacidad de generar un dialogo multilateral y no caer en simplismos que se imponen en discursos hegemónicos inventando noticias y tergiversando relatos”, agregó.

“Creemos en la justicia social, que pone en primer lugar a los vulnerados y se sienta con todos, por lo que la agenda para este año es proponer consensos para el acceso a la vivienda, creando un equipo multidisciplinario y que permita también la creación de la mesa autárquica para que aporten a la seguridad vial, aportar también en la seguridad nocturna, en el patrimonio, priorizar el estudio y la educación de todos, desarrollar alternativas de transporte como lo hacen municipios vecinos, pensando no solo en la ciudad cabecera sino en las localidades con sus particularidades y el ámbito rural”, expresó Callegari.

“Los jóvenes deben ser parte de una propuesta inclusiva y diversa, para sentir que Tres Arroyos es el lugar donde pueden crecer, soñar y que quieren vivir”, dijo.

Reclamó un programa u ordenanza para crear una escuela de conductores para dar mayor seguridad vial; “no hay política sin marco jurídico porque es el que preserva la Democracia”, sumó.

“Celebramos que el HCD haya puesto en marcha acciones para mostrar un trabajo más transparente, celebramos un HCD abierto a la participación ciudadana, y nos comprometemos a aportar y participar también trayendo las voces de los vecinos para que sea considerara y escuchada”.

“Desde esta bancada seguimos creyendo que es posible pensar en la comunidad organizada para construir una sociedad con justicia social integrante a todos por un proyecto común, proponiendo un sueño de una Argentina, normal, seria y más justo, como dijeran Perón y Néstor Kirchner.”, dijo y agregó que “debemos sacar la utopía del pasado y ponerla en el futuro como lo pidió nuestro Presidente”.

“Señor intendente cuenta usted con esta bancada para participar de todos los debates que los tresarroyenses esperan”, concluyó.

