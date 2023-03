Sánchez invitó a los concejales “a trabajar juntos, sin hipocresías” al inaugurar las sesiones ordinarias

2 marzo, 2023



El intendente municipal Carlos Sánchez dejó inauguradas las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, en la Asamblea Legislativa cumplida este jueves en el recinto de deliberaciones e invitó al trabajo en conjunto “sin hipocresías” a los ediles.

Luego del izamiento de las banderas, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, y seguidamente fue el presidente del cuerpo, Martín Garate se dirigió a los presentes, e inicialmente recordó a la ex concejala Andrea Montenegro, fallecida ayer y destacó el trabajo en conjunto realizado tanto en el recinto durante el período en que ocupara su banca y en la militancia.

Lugo enunció los avances que, según dijo, ha realizado “todo el equipo del Concejo, el Secretario, personal administrativo y de maestranza”, desde su asunción en diciembre de 2021, abriendo el Concejo a la comunidad para poder atender los reclamos de los vecinos, y la modificación de las redes sociales para difundir el trabajo legislativo, la colaboración con instituciones intermedias y la forma de interactuar con diversos organismos para realizar capacitaciones.

Sostuvo que “las promesas realizadas en 2022 se han cumplido”, y recordó frases del concejal peronista Socorso Parisi en su momento, rememorando el inicio de sesiones nacida la Democracia en 1983 y su vigencia actual, a la vez que alentó ir en la búsqueda del desarrollo social teniendo presente esa circunstancia sobre el poder que la ciudadanía pone en manos de los concejales a través del voto.

“Venimos a renovar ese compromiso para esta nueva etapa: se requieren instituciones fuertes para garantizar la fuerza de nuestra Democracia para contar con justicia social, sabemos que se requiere pronta respuesta a vecinos por parte del municipio y este concejo y creemos urgente que se implementen políticas con una mirada profunda del Tres Arroyos real para proyectar la ciudad que todos queremos y nos merecemos, superando obstáculos con los que hemos tropezado casi obstinadamente, sabemos que el disenso enriquece y fortalece el sistema democrático, llamo a la unidad y al trabajo en conjunto de las distintas fuerzas que conforman el Concejo y el Departamento Ejecutivo, brego para que el dialogo no sea palabra en un discurso”, expresó.

“Deseo que el clima electoral no altere el respeto y espero que prime el marco del respeto por las ideas de cada uno para dar las soluciones al vecino, mostremos a la sociedad lo que son capaces de hacer mujeres y hombres que entienden a la política como única forma de transformación, aportando lo mejor de nosotros con la legitimidad que no ha dado el voto de nuestros vecinos, es la única manera que entiendo es encolumnarnos en cuestiones de estado dejando de lado la especulación personal; tenemos que hacernos cargo y pensar en el bien común, resulta imperioso para mejorar la calidad de vida del pueblo que pretendemos representar. Pido recordar que la política se ejercita siempre pensando en el bien común y que nos lo debemos primero a nosotros y a quienes nos dieron el ejemplo, a quienes nos representaron y nos votaron”.

Seguidamente, fue el turno de los presidentes de los bloques, iniciando la ponencia el titular del bloque vecinalista, Werner Nickel, quien adhirió a las condolencias a la familia de Andrea Montenegro, y luego expresó “es un año especial tras 40 años de democracia y es una oportunidad para repasar lo logrado, relatando los inicios de los 25 años del vecinalismo, mencionando lo recorrido hasta el momento “en un trabajo codo a codo con cada vecino para hacer una comunidad mejor” según manifestó, “dando pequeños pasos, construyendo un nuevo capitulo en la historia de Tres Arroyos en un municipio de puertas abiertas con un gobierno presente, lo hizo el Movimiento Vecinal y lo va a seguir haciendo con el apoyo de los vecinos, hemos transformado la vida de los tresarroyenses, con una entrega desinteresada y un plan estratégico emprendido en el año 95 con tesón y con trabajo hacia un municipio mas previsible”. Seguidamente menciono las obras y los logros del gobierno municipal “para que podamos comprender lo que hemos logrado con el esfuerzo de todos, conscientes que aún nos falta pero que continuaremos trabajando en igual sentido”.

“Fuimos logrando mayor certidumbre, nos pusimos de pie, la rueda comenzó a girar y la gestión transformó la vida manteniendo como premisa el equilibrio fiscal a pesar de los escándalos económicos generados desde el orden nacional o provincial, fue una realidad lograda por y para cada uno de los tresarroyenses; ratificamos el rumbo y nos da mayor responsabilidad para seguir por el camino emprendido dialogando mucho con el vecino y haciendo caso a cada tirón de orejas que nos han hecho sentir”, sostuvo.

Relató las dificultades ocurridas durante la pandemia y manifestó que “esta fuerza que tenemos los tresarroyenses es unirnos para enfrentar momentos difíciles, y así surgieron las instituciones que redoblan esfuerzos para ayudar a vecinos más necesitados a pesar de la crisis, pero Tres Arroyos nunca se detuvo y nos proponemos nuevos desafíos luego de haber superado este difícil momento”.

“Más allá de las diferencias lógicas me parece importante convocar a los concejales a trabajar junto al Ejecutivo sin distinción de banderas, en una convocatoria amplia para el desarrollo que nos merecemos para ir por un camino de progreso permanente y sostenido. Es nuestro deseo que en este año 2023 los 18 concejales nos sumemos al Ejecutivo y hagamos nuestro trabajo controlando cada acción de gobierno pero arrimado propuestas”, dijo.

“Si dejamos de lado el partidismo lo habremos logrado, pongámonos al servicio de quienes más nos necesitan”, y luego hizo referencia a palabras del Papa Francisco para finalizar diciendo que debemos encontrarnos para multiplicar la esperanza y la unidad tenemos mucho para dar y nuestro querido Tres Arroyos así lo espera”, concluyó.

Callegari: “Debe respetarse el disenso y promoverse el diálogo”

La titular del bloque de Todos, Graciela Callegari, realizo un emocionado recuerdo de “una guerrera de la vida, con una empatía singular hacia los otros” en referencia a la ex concejala Montenegro fallecida este miércoles.

En lo formal, mencionó el apoyo del gobierno central y el provincial al municipio, difundiendo numerosas cifras de la ayuda económica recibida, a través de los diferentes programas y asistencias de la banca provincial y los distintos ministerios con numerosos aportes dinerarios hacia la comuna, sumando la masa salarial de trabajadores de la provincia y la asistencia en salud y seguridad, cumpliendo con la legislación de distribución de impuestos recibidos y a líneas de asistencia por parte de los organismos.

“Pretendo señalar que es bueno que trabajen los gobiernos locales y reconozcan que son aportes de los gobiernos que no discriminan en la asistencia de las demandas, lo que implica reconocer que las obras que se han hecho son parte de políticas de los gobiernos nacionales y provinciales y deben reconocerse. No es el desencuentro y la no consideración traducidos en vetos, o no cumplimiento de ordenanzas; podemos disentir, pensar distinto y creer que pueden modificarse las propuestas, por lo que se debe dar el debate de ideas en las mesas de trabajo o en los despachos, lo que debe comprometernos a todos porque están afuera los problemas de los vecinos. Planificar y consensuar con los actores no solo enriquece la idea original sino que compromete a todos en la defensa de la política, pero a veces muchas respuestas no llegan: estamos mediando entre vecinos y gobierno para atender las demandas de los vecinos. A 40 años de la Democracia deberíamos reafirmar el compromiso en sostenerla, valoramos y respetamos la elección de quien los gobierna pero también los concejales son iguales en la voluntad popular por lo que debe respetarse el disenso y el dialogo, eso es lo que deseamos para Tres Arroyos, que merece y espera respuestas”, expresó.

“Reafirmamos nuestra disposición desde nuestra bancada; seguimos creyendo que se pueden construir sueños, que es posible la justicia social si trabajamos para ello, construyamos las políticas sustentables que los tresarroyenses se merecen”.

De Grazia y una fuerte crítica al intendente

En un discurso dirigido al intendente municipal, la concejala Daiana De Grazia cuestionó fuertemente al Departamento Ejecutivo en varios sentidos, a la vez que expresó que el año en curso “es un año crítico en el que nos vamos a tener que esforzar”, relatando la realidad social que, según su parecer, vive Tres Arroyos y sostuvo que “estamos acá para sumar para trabajar en lo que necesite” y dirigiéndose al intendente le expresó que “hay un gran peso sobre sus espaldas, tiene la responsabilidad de decidir el manejo de los fondos municipales, la única propuesta que conocemos es el aumento de tasas” y reclamó sobre la prestación de servicios a la vez que justificó la posición de su bancada de no acompañar el Presupuesto para el año en curso.

Hizo referencia “a los hechos de inseguridad y los desmanes en la nocturnidad, la siniestralidad vial”, cuestionó “los vetos a las ordenanzas”, argumentando que “debilita la división de poderes” “Desoye lo que le dice la Justicia, una vez más pasando por encima uno de los poderes del Estado” increpó al intendente y le dijo “sepa que estamos para colaborar, para ayudar, no se debe seguir denigrando el trabajo del legislativo, todos estamos ocupando nuestras bancas por el voto del pueblo”.

“Hay que medir el compromiso con la sociedad, somos funcionarios públicos que servimos a la población y sus actitudes debilitan al Estado”, “hacen oídos sordos y abandonan las bancas” “entorpecen el trabajo diario en nuestro distrito”, fueron algunos de los epítetos que la concejala radical emitió hacia la figura del jefe comunal.

“Ya se está rascando el fondo de la olla, debemos hacernos cargo de lo que podemos resolver y la única manera es juntos”, finalizó.

Sánchez: Balance y futuro hacia un Tres Arroyos pujante

El intendente Carlos Sánchez, como es habitual, realizó un pormenorizado repaso por cada acción de gobierno efectuada en el año 2022. Previamente se solidarizó con la familia de la ex concejala Andrea Montenegro por su fallecimiento.

“Es uno de los eventos institucionales más importantes para la democracia local que me da la posibilidad de sentarme acá y hacer un repaso de lo trabajado y las planificaciones y estrategias para 2023”,sostuvo y propuso trabajar de una manera “ágil, práctica y con sentido común” junto a los concejales para corregir desfasajes producidos por los cambios que el tiempo, la historia, las situaciones económicas , sociales, del país, y del mundo nos obligan a realizar, cada uno desde su rol, pro juntos para poder asegurar soluciones a la comunidad”, dijo.

“Es nuestro deber planificar gestionar, ejecutar obras y acciones que dignifiquen y mejoren la calidad de vida de los tresarroyenses”, graficó y dijo que “es mi última apertura de sesiones ordinarias de mi quinto mandato como intendente, respetando las bases delineadas desde el comienzo de la gestión del vecinalismo: El orden en la administración pública, la gestión de obras para el crecimiento del distrito y la independencia de toda otra fuerza política”.

Siempre quise tener un distrito en crecimiento, pero ordenado, planificado y sustentable, con un Plan Estratégico que ha ido cumpliendo etapas.

Seguidamente, enumeró las diferentes acciones realizadas por las diferentes áreas municipales, destacando las obras ejecutadas y proyectadas, en cada una de ellas. Se refirió a las diferentes cuestiones destinadas a fortalecer el capital social del distrito, haciendo hincapié en la producción, la educación, la obra pública, la construcción de viviendas, la salud, la nueva red de agua y la construcción de la cisterna, la nueva planta hormigonera recientemente elaborada, los avances en el Parque Industrial, la política turística, el denominado corredor productivo que enlaza a la Chacra de Barrow, la Escuela Agropecuaria, y el Parque Industrial, todo sobre la Ruta 3, el desarrollo en Cultura, la importancia del CRESTA, la incorporación de nuevos patrulleros para la Policía y la labor del CPR con la incorporación de nuevos móviles, ; mencionó los nuevos servicios en salud a implementarse en el Centro Municipal como la construcción del nuevo espacio de Oncología, la atención primaria, entre otros aspectos. Hizo un aparte para el Ente Descentralizado Vial y manifestó que la capitalización del mismo ha sido importante y destacó el gran despliegue de la infraestructura edilicia y la incorporación de maquinarias, las que si en su totalidad hoy fueran nuevas, tendrían un valor de unos 9 millones de dólares.

En lo que respecta a las 9 localidades afirmó que “han logrado acompañar el crecimiento del distrito; algunas en 2003 corrían el peligro de desaparecer y hoy hablamos de crecimiento y pujanza”, resaltando el trabajo de cada área municipalidad “haciendo que no haya discriminación de ningún habitante por no vivir en la ciudad cabecera, con la asignación de tres subdelegados para que los vecinos tengan un representante del Poder Ejecutivo”.

Crecimos contra todo mensaje opositor y es mi deber llamar al trabajo en conjunto, el Ejecutivo y el Deliberativo deben trabajar unidos con un solo objetivo que es el crecimiento, es necesario principalmente coincidir en este objetivo para llevar a este distrito adelante.

En lo que a mí respecta la fuerza está intacta para trabajar, como cuando empecé en 2003 y la experiencia nos permite redoblar los esfuerzos para poder construir el Tres Arroyos que todos queremos, los invito a trabajar por ello, cada uno de los funcionarios están a disposición para recibirlos. Dejemos de lado las mezquindades y los escándalos que solo permiten comentarios en las redes sociales porque la vida real pasa por escuchar las necesidades de nuestra comunidad. Trabajemos juntos sin hipocresías, para ello dejo inauguradas las sesiones ordinarias del periodo 2023”, concluyó.

