El intendente Carlos Sánchez se mostró decepcionado y desilusionado con el resultado del presupuesto 2021 y dijo a LU24 que lo único que hace es afectar fuertemente al gobierno municipal y desfinanciarlo. Fue ayer que en el Concejo Deliberante con el voto del Bloque de Todos, apoyados por Juntos por el Cambio, se aprobó un aumento de tasas del 27%, muy por debajo a lo propuesto por vecinalismo de ir por un 30% inicial y luego aplicar una fórmula polinómica.

El Jefe Comunal sostuvo que “el 27% es un daño tremendo al presupuesto. No pasó esto en ningún municipio de esta situación de acá. Estos muchachos de Juntos por el Cambio y Frente de Todos se unen para voltear al vecinalismo. Acá estamos los vecinalistas para hacerles frente como lo hemos hecho estos 25 años”.



Además explicó que “si la inflación del presupuesto provincial habla del 32%, que seguramente va a ser más, nosotros habíamos calculado un presupuesto del 40%, ahora nos aprueban un 27%. La verdad nos deja muy descolocado, donde hay más de 150 millones de pesos menos para poder atender los distintos servicios que hace la municipalidad, el Hospital por la situación de pandemia que tenemos no tiene una gran demanda de dinero, y la otra demanda son los servicios. Todos entendemos que subió el combustible, las maquinas, las cubiertas, los repuestos, la misma mano de obra, entonces es muy difícil sostener un presupuesto con los servicios que estamos acostumbrados a dar con una plata menor que la inflación”.

“Políticamente no se le da al Estado las herramientas que tiene para poder gobernar más o menos bien. Tendremos que rehacer todo, ver de dónde recortamos, por supuesto a nadie le va a gustar que le recorten. Los dos bloques que se han juntado, raramente, Juntos por el Cambio y Frente de Todos, sabrá Dios porque se juntan, verlos abrazados diciendo cómo vamos a matar al vecinalismo de una vez por todos, que no es nada que maten al vecinalismo, van a matar el crecimiento Tres Arroyos”, agregó.

En tanto que remarcó que “los tresarroyenses tiene que saber que es un atentado a la gobernabilidad de nuestra ciudad, veremos como seguimos con el Parque Industrial, con educación en CRESTA, con el Polo Educativo, con las rutas que estamos gestionando en la Provincia, todo esto lo hacen para que nosotros no podamos funcionar. Que se saquen la careta, lo han hecho ahora acá, pero no nos vamos a entregar tan fácil. No saben que nos han pisado el poncho y vamos a reaccionar para que Tres Arroyos siga creciendo. No vamos a bajar los brazos por más que ellos lo sigan intentando, te imaginas el año que viene con una campaña política en el medio, va a ser descarnada la pelea pero estamos dispuestos a darla”.

Congelamiento de sueldos

Por otro lado Sánchez se refirió al congelamiento de sueldos de funcionarios y los calificó de demagógico, porque en el presupuesto no representan ni el 1%. “Los sueldos van de acuerdo al tamaño del municipio, es decir a la cantidad de habitantes, y también los presupuestos que tienen. Estamos en la media por debajo de los que ganan en otros municipios, pero le quieren vender al vecino las mentiras que le parece que es demagógica y que con eso van a ganar las próximas elecciones. Nosotros vamos a seguir trabajando y la gente va a ver quién es el que trabaja y quién es el que hace politiquería barata”.

“Los señores concejales le bajan los sueldos a los funcionarios, o casualidad, ellos que trabajan dos horas por días algunos días a la semana, no se congelan el sueldo. Están mintiendo, estos señores lo único que piensan es si pueden llegar al gobierno, les importa tres pitos Tres Arroyos, ni las localidades. No les importa nada, ellos quieren ver cómo hacen para voltear al vecinalismo que por algo hemos estado 25 años, cada 4 años nosotros rendimos examen y nos aprueban o no nos aprueban. Bueno, nos han ido aprobando por trabaja y hacer crecer a nuestro distrito”, manifestó.

Finalmente determinó que con ingenio y capacidad de trabajo saldrán adelante: “Tengo secretarios inmejorables, no le hacen asco al trabajo, un López Di Fondi que tiene una voluntad en sacar los números adelante y todo su equipo, un Dr. Guerra que sabemos lo que ha dado este año y realmente tiene un entusiasmo para sacar adelante la salud de Tres Arroyos, lo mismo puedo decir de Mario Izurieta de Obras Públicas, como D’Annunzio en Medio Ambiente, todos los funcionarios están dispuestos a salir de este atolladero que algunos irresponsables del Concejo Deliberante nos quieren llevar a un atraso y una decadencia de Tres Arroyos que no vamos a permitir”.

