Sánchez: “las cosas que hacemos se ven y se tocan, no son solo promesas”

12 septiembre, 2021 Leido: 466

“Nuestra mirada es positiva, francamente positiva. En estas PASO, en la cual nosotros no jugábamos con internas, creo que haber sacado el porcentaje de votos que sacamos y la posibilidad de recuperar un concejal, es algo a destacar”, dijo el Intendente Carlos Sánchez en referencia a los resultados parciales de las elecciones.



“No olvidemos que para el Movimiento Vecinal las elecciones legislativas no son favorables”, manifestó.

“En estas elecciones, que no juegan para tener un concejal, estos números nos cierran para en un futuro recuperar uno. Tenemos una buena posibilidad para seguir sumando, quiero agradecerle a toda la gente del partido, a los fiscales y a todos los que han trabajado, para poder llegar a esta elección que era rara, donde no se podía vislumbrar un resultado”, informó.

“Entendemos que el Movimiento Vecinal tiene la posibilidad de recuperar bastante, hay que seguir trabajando. Tenemos que ser muy sinceros con la gente, decirles que se puede y que no, las cosas que hacemos se ven y se tocan, no solamente hacemos promesas”, destacó.

“Desde nuestra posición, dentro de la rareza de esta elección, creo que tenemos un buen camino para recorrer con optimismo”, aseguró.

En cuanto a la interna que protagonizó Juntos, Sánchez destacó que “se han llevado una partida importante de votos, algunos de esos votos estuvieron en el vecinalismo, hay que ver esa recuperación que ha tenido el radicalismo local”

“Vamos a demostrar que si nos siguen ayudando con el voto, Tres Arroyos, va a seguir creciendo. Los candidatos que ha llevado el radicalismo han sido candidatos que pertenecían al vecinalismo, no me parece mal, esto es la libertad que tiene cada individuo para poder elegir”, finalizó.

