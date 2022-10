Sánchez le tomó juramento a Hernández como nuevo secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología

25 octubre, 2022

El intendente Carlos Sánchez, esta mañana, le tomó juramente a Mariano Hernández como nuevo secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología.

En el acto llevado a cabo en su despacho, el jefe comunal le agradeció al concejal Lucas Carrozzi por “el intenso trabajo hecho en estos últimos meses” como así también por “haber aceptado de apuro para poder cubrir el lugar que había dejado el secretario Matías Fhurer”.

Asimismo, Sánchez destacó el “trabajo estupendo” que realizó Hernández como delegado de Copetonas. “Ha puesto todo su conocimiento, entusiasmo, voluntad y sacrificio para poder levantar una localidad que no venía bien”, afirmó.

Tras jurar, el flamante secretario dijo que “seguiremos en la línea de Lucas Carrozzi, a quien le agradezco muchísimo porque en estos dos meses que estuvo como interino me incluyó e hizo parte de la agenda, lo que me allana un montón el camino porque me fue empapando en temas que son importantísimos en la función”.

También le agradeció al Intendente “por la confianza depositada en mí” y sostuvo: “esperemos estar a la altura del compromiso. Soy un hacedor y me gusta ser un facilitador de las cosas. Estoy muy contento de representar lo que para mí es la ´súper secretaría´ porque tiene muchísimas áreas interesantísimas en un distrito muy productivo”.

Por su parte, Carrozzi, quien vuelve a ocupar su banca en el HCD, expresó: “estuve en 2019 y ahora me tocaron 70 o 80 días, la verdad que es un placer trabajar en esa oficina. Tenemos la mentalidad de apoyar al emprendedor y al empresario, para tratar de allanarles el camino lo más que se pueda”.

