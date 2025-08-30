Sánchez – Murúa ganaron el Duatlón de Copetonas

30 agosto, 2025 4

Se corrió en Copetonas una prueba atlética de Duatlón, donde hubo una buena cantidad de inscriptos.

Consistió en prueba de ciclismo y maratón, que fue ganada por el binomio tresarroyense Carlos Sánchez – Juan Murúa , donde Sánchez participo en ciclismo y Murua en maratón.

Luego de los triunfadores se ubicaron segundos Augusto Ricci – Sebastián Scampini, terceros Sebastián Diez – Cristian Nielsen, cuartos Nazareno Goycoa – Alejandro Mohamed, y quintos Francisco Campos – Luis Irigoyen.

