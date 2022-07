Sánchez, muy agradecido con Kicillof: “te admiro como gobernador”

4 julio, 2022

En el acto en el que se anunció la estatización del Instituto Secundario Claromecó, el intendente Carlos Sánchez se mostró muy agradecido con Axel Kicillof: “te agradezco muchísimo, te admiro como gobernador por los trabajos que estás haciendo, principalmente la ayuda a nuestro distrito”.

En su alocución, el jefe comunal repasó aspectos inherentes a la historia del establecimiento y las gestiones llevadas adelante en La Plata. “Una vez un funcionario de Educación nos dijo ´eso es una escuela privada, si hubo un empresario que quiso hacer dinero que aguante y termine ese edificio´. Le respondí que acá no hay ningún empresario atrás, sino un grupo de gente muy humilde que empezó la escuela y no la pudo seguir”. Asimismo, recordó que “a la vicegobernadora Graciela Gianettasio le expliqué la situación y con algunas gestiones que realizó en ese momento se consiguió el dinero, en 2004 eran 80 mil pesos, hoy estaríamos hablando de muchos millones”.

“El 5 de octubre de 2005 comenzó a funcionar el colegio en el nuevo edificio y fue un logro importantísimo y una tranquilidad para la Escuela 11 que ya no daba más”, sostuvo y destacó la unión y esfuerzo de la comunidad para reparar el techo tras la voladura de una parte a causa de un temporal en 2018.

“La estatización se consiguió en pocos meses, lo hablábamos con “Cuto”, fue de octubre hasta hoy, cuando antes duraban de tres a cuatro años. Por eso, el agradecimiento a Axel por estatizar el colegio y la velocidad en los tiempos, eso habla de gestión, trabajo y organización que tiene este gobierno provincial. No dejaba de ser una preocupación para los alumnos, los docentes, la cooperadora, los vecinos y el municipio. Gracias Axel”, concluyó.

