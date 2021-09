Sánchez: “No escuché propuestas, sólo incoherencias”

9 septiembre, 2021

El Intendente municipal no escatimó en explicar todas las cuestiones que, según su interpretación, entorpecen el crecimiento del distrito, además de considerar que nadie de la oposición ha hecho una propuesta basada en realidades.

“el Movimiento Vecinal como siempre está con muchas esperanzas de continuar con nuestro trabajo, en este caso sumar concejales que nos hacen falta para poder hacer una gestión más tranquila; no tener mayoría en el concejo nos ha traído muchos traspiés, tuvimos muchos palos en la rueda por parte de la oposición y esperemos que la gente nos acompañe para poder sumar concejales y así poder concretar proyectos.

Estamos muy conformes con todas las obras que hemos traído, pero las trabas existen, por ejemplo tenemos un presupuesto acotado, poco acompañamiento para poder avanzar con tranquilidad, y desde el concejo consideramos que hay una miranda de competencia política partidaria que frena las cosas y considero que tendrían que tener más criterio para no frenar el avance del crecimiento del Distrito”.

Haciendo referencia puntualmente a las propuestas de campaña de las otras fuerzas políticas, Sánchez aseguró “todavía no he escuchado ni visto una propuesta concreta, todos hablan de bajar tasas, bajar impuestos, y subir sueldos, cosas que son irreales y mentirosas, porque nadie puede bajar las tasas y luego aumentar los sueldos, son todas incoherencias, no tienen ingenio para elaborar propuestas que también se podrían trabajar todos juntos”.

Por otra parte, ante la consulta sobre la campaña partidaria donde parece haberse perdido la esencia de estas elecciones, el Intendente dijo “la campaña ésta es para elegir concejales, no intendentes, no hay que engañar a la gente. Prometen cosas demagógicas que no se pueden cumplir, allí se ve la mirada del engaño. Aquí se eligen concejales, no intendentes“.

