Sánchez participó de la esperada reunión del Consejo Municipal del Banco de Tierras

Con la presencia del intendente Carlos Sánchez, hoy se realizó, en la Secretaría de Obras Públicas, la primera reunión del año del Consejo Municipal del Banco de Tierras. Cabe recordar que el pasado 26 de enero el encuentro no pudo llevarse adelante pese a los llamados hechos por los únicos dos concejales presentes, Graciela Callegari (Todos) y Cristian Ruiz (Juntos).

Esta mañana, en diálogo con LU 24, Callegari, presidenta del bloque del Frente de Todos, afirmó que “fue una reunión muy positiva en la que consideramos todas las disponibilidades que tiene el Municipio, el estado de cada una de ellas y las urgencias o prioridades a atender”. En ese sentido, indicó que “se empezó a trabajar fehacientemente para poder disponer de esa tierra disponible para las diferentes necesidades”.

Asimismo, dijo que “se hizo un análisis de todas las demandas concretas que hay, como una presentación de Cáritas para la construcción de viviendas y el problema de toda la gente adjudicataria del PROCREAR que no tiene tierra”.

“Desde el bloque nos comprometimos a ayudar con algunas gestiones que tienen que ver con funcionarios provinciales o nacionales para ver cómo podemos resolver algunas de las cuestiones y, por otro lado, Obras Públicas va a trabajar en avanzar en los problemas técnicos”, sostuvo.

La edil agregó que “también se le pedirá ayuda a la Asesoría Letrada en aquellas cuestiones que tienen que ver con las disposiciones normativas para construir las ordenanzas lo más rápido posible para que todas estas personas empiecen a tener respuestas”.

Callegari manifestó que “no hablamos puntualmente de un número de terrenos sino de distintas opciones porque el problema, en algunos casos, es que hay que completar subdivisiones. No solo es disponer de que estén las escrituras, sino que, además, estén todas las características catastrales necesarias para operar los instrumentos”.

Aseguró que “vamos lo más rápido posible y yo entiendo que ya en la próxima reunión, que será el 23 de febrero, habrá un anuncio, en conjunto con el Intendente, de las líneas en las que vamos a trabajar. Quiero decirle a la gente que estamos atendiendo todos los pedidos que nos acerca”.

Por último, destacó que “hay un acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo para construir rápidamente las respuestas a estos problemas. Nosotros haremos las ordenanzas que sean necesarias, las oficinas técnicas trabajarán en lo que hace falta, la decisión política está, eso es lo más importante”.

León: “fue una reunión muy productiva”

Por su parte, el concejal vecinalista Marcelo León expresó que “es un tema de relevancia para el Ejecutivo y todos los bloques del Concejo Deliberante. Estuvimos trabajando dos horas con la presencia del intendente Carlos Sánchez y avanzamos en el pedido de Cáritas sobre la posibilidad de contar con algunos terrenos para viviendas sociales; también analizamos la situación de las personas beneficiarias del PROCREAR”.

“Fue una reunión muy productiva, hemos adelantado bastante y lo importante es que se ha podido trabajar de forma mancomunada y con el objetivo común de ayudar a la gente que no puede tener acceso a la tierra”, resaltó.

Explicó que “hay cuestiones técnicas que se están resolviendo desde la Secretaría de Obras Públicas, como la subdivisión de algunas manzanas, también se deben hacer trámites a nivel provincial y nosotros trabajar en darle formato a las ordenanzas que van a viabilizar que la gente pueda acceder a la tierra”.

“La primera reunión fue el año pasado y ahora hemos adelantado mucho, es muy importante que esté Carlos Sánchez presente porque agiliza las cosas, siempre hay cuestiones a resolver”.

