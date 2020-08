Sánchez pidió “hacer conciencia” y aseguró que por ahora no hay cambio de fase

27 agosto, 2020 Leido: 327

El intendente Carlos Sánchez, en una conferencia de prensa que brindó junto al secretario de Prevención y Salud, Dr. Gabriel Guerra, pidió esta mañana a la población “hacer conciencia” en el marco de la reciente aparición de 12 casos de Covid-19 y afirmó que al día de hoy no está previsto bajar de la fase 5 en el distrito.

El jefe comunal solicitó “ayuda a toda la población para que concienticemos de la peligrosidad de este virus y el alto contagio que tiene”. También expresó que “seguramente va a haber más casos en las próximas horas o días por la forma en la que se vienen dando”.

“No vamos a bajar de fase, por lo menos hasta el día de hoy, seguiremos sosteniendo algunos días más todo lo que está abierto: el comercio, la industria y deportes”, indicó.

“El motivo de esta conferencia es advertir a los vecinos y vecinas de Tres Arroyos, sean de la edad que sean, porque esto es parejo para todos, sabiendo que la gente mayor o que tiene un problema de salud anterior puede pasarla peor”, agregó. “Estamos jugando con, nada más y nada menos, poder hasta llegar a perder la vida. Por eso advertimos y pedimos ayuda a toda la población de alguna manera para que concienticemos de la peligrosidad de este virus y del alto contagio que tiene”, alertó.

“Nosotros en pocas horas pasamos de 1 a 3, de 3 a 6 y de 6 a 12 casos. Esto es un multiplicador exponencialmente muy importante. Hay distritos que en 10 o 15 días han pasado de tener 20 a 400, 500, 600 casos y si sucede acá seguramente vamos a ser algunos de nosotros. Entonces hagamos conciencia”, subrayó.

“Nosotros como Estado, el Municipio, el equipo de salud, el Intendente o quien sea, no debe ser el que tiene que decirles vos podes salir o no, vos podes abrir el negocio o no podes abrir la industria. Empezamos a vivir esta situación difícil hace 4 o 5 días. En abril teníamos todo cerrado. Fuimos abriendo y, de alguna manera, teniendo suerte. Era previsible que el virus llegara. Ahora, si queremos sostener las apertura de todos los sectores la única forma es que cada uno de nosotros tengamos la conciencia de lavarnos las manos, tener el barbijo, mantener el distanciamiento, no ir de gusto, y frenemos el movimiento que normalmente tienen las ciudades importantes como Tres Arroyos. Este es un ruego de colaboración a todos por el bien de todos; de responsabilidad, solidaridad y de cuidarnos”, remarcó.

“Ha habido una aparición de Covid 19 muy importante en los últimos días en nuestro distrito. No teníamos casos desde abril pero desde el domingo empezaron a aparecer algunos, que es lo que siempre sospechamos”, sostuvo Sánchez. En este sentido, expuso que es dado “al movimiento importante que tiene Tres Arroyos respecto a otras localidades de la región con mayor cantidad de habitantes, como pueden ser Bahía Blanca, Mar del Plata, Azul, Olavarría, Tandil, que venían teniendo algunos casos; asimismo con gente de Buenos Aires”.

Controles: “por ahí aparecen lugares donde no son lo efectivo que uno pretende”

El jefe comunal indicó que esto sucede “más allá de todos los controles que se vinieron haciendo” pero acotó que “por ahí aparecen lugares” donde los mismos “no alcanzan o no son lo efectivo que uno pretende. Es imposible controlar esta pandemia, todo lo sabemos el problema es mundial”.

“Lucha mano a mano con este virus: seguramente va a haber más casos”

Sánchez declaró que “estamos ahora en el comienzo de una lucha mano a mano con este virus que empezó a meterse dentro de nuestros vecinos en general”. “Seguramente va a haber más casos en las próximas horas o días por la forma en la que se vienen dando”, afirmó.

Volver