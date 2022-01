Sánchez planteó a Kicillof y Costa un “FOMEPRO” para emprendedores turísticos con fondos provinciales

19 enero, 2022 Leido: 35

El Intendente Carlos Sánchez participó de la reunión que el gobernador Axel Kicillof encabezó este martes en Monte Hermoso a fin de continuar con el seguimiento y evaluación de la temporada de verano junto a comerciantes y empresarios hoteleros, industriales y gastronómicos. Estuvieron presentes los ministros de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; y de Salud, Nicolás Kreplak; la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout; y el intendente local, Marcos Fernández. Allí, según indicó el jefe comunal tresarroyense a LU 24, se analizaron cuestiones vinculadas a la necesidad de apoyar a los prestadores de servicios turísticos, por lo que se tuvo oportunidad de compartir con las autoridades la posibilidad de llevar adelante, en Tres Arroyos, una suerte de ‘ampliación’ del FOMEPRO, pero con fondos provinciales y destinado exclusivamente a ese sector de la economía.

“El gobernador evalúa en estas reuniones, que hace en distintas localidades de la costa, la situación de la pandemia -con gran cantidad de casos pero no tan graves como la ola anterior- las medidas de seguridad que hay que seguir tomando y las complicaciones para empresas e incluso para la misma municipalidad, a raíz del impacto de los casos en la operatividad diaria. Y con respecto a la costa, es general la gran cantidad de turistas, récord incluso en relación a la pre pandemia, y eso también trae aparejados inconvenientes propios de la dificultad para prever el crecimiento y la demanda de servicios”, consideró Sánchez.

En este aspecto, anticipó el mandatario, el Gobierno provincial está interesado en acompañar con ayudas a los prestadores para mejorar justamente la prestación de servicios. “Además está la idea de seguir trabajando para extender la temporada, con eventos y propuestas, porque en un contexto nacional que no es fácil, el turismo está mostrando una gran reactivación. Por eso se apuntaría a fomentar incluso otro tipo de turismo, de estancias, lagunas, pequeñas localidades”, apuntó.

Por esta razón, se analiza la posibilidad de gestionar créditos y acompañamiento financiero por parte de la Provincia, para lo cual Sánchez aportó el ejemplo del FOMEPRO. “Con la ayuda provincial y el Municipio como garantía, le explicamos al gobernador y al ministro Costa que tenemos este instrumento para los pequeños emprendedores, y les entusiasmó mucho la posibilidad, a través de estas herramientas, de ayudar a prestadores turísticos. La semana que viene pediría una audiencia para seguir trabajando este tema”, completó Sánchez.

Finalmente, aseguró que si bien no se trató específicamente la problemática de la noctunidad, lo que se está dando con respecto al comportamiento de los adolescentes “se ve en toda la costa. Los chicos han cambiado de costumbres, se juntan en previas, en zonas donde hay riesgos, así que entendemos que el encuentro que se dio ayer en Claromecó es el primero de muchos que habrá para seguir avanzando en este tema. Lo importante es que hay mucha gente interesada en buscarle la vuelta para solucionarlo”.

Volver