Sánchez puso en funciones a Lamberti: “no son más que chusmeríos, es una jugada política anormal”

2 julio, 2020 Leido: 741

El intendente Carlos Sánchez, en horas del mediodía de hoy, puso en funciones a Julián Lamberti como nuevo director del Organismo Descentralizado Claromecó Servicios Turísticos y criticó a los bloques opositores en el Concejo Deliberante al decir que se basan “en chusmeríos” y sostener que lo que hicieron fue “una jugada anormal, es hacer política barata”. También lanzó que a “Billy” Wilson lo bajaron de un hondazo”.

“Algunos entienden la política de una forma que no es la mejor. Está jugada política es anormal más allá de que la ley dice que el delegado se pone con el acuerdo del Concejo Deliberante. Históricamente, desde siempre, con este intendente, que ya lleva varios años, y otros anteriores, se nombraba a los directores de los entes descentralizados y luego ad referéndum los aprobaba el Concejo. Siempre en la práctica se hizo asi”, expresó sobre todo lo sucedido.

“No son más que chusmeríos. Estuvieron más de una hora hablando de cosas que no tienen nada que ver con lo que tenían que tratar. Esto ha sido muy perjudicial para la administración de Claromecó demorando muchas cosas que se debían hacer y hasta la dificultad de armar el papelerío y pagar los sueldos”, disparó sobre la reciente sesión extraordinaria en la cual se dio acuerdo, con los votos del Movimiento Vecinal y Juntos por el Cambio, para que el claromequense asuma en el cargo.

Asimismo, le agradeció a Guillermo “Billy” Wilson por su trabajo durante los pocos días al frente del ente. “Estoy eternamente agradecido, es una gran persona que me demostró que quiere a Claromecó”, subrayó.

“Mal hubiera estado de mi parte haber forzado una extraordinaria”

“Adujeron que yo podría haber elevado para hacer una extraordinaria en el momento que fue la designación de “Billy” Wilson cuando el Concejo Deliberante estaba cerrado, justamente por un problema que todos conocemos mundialmente que es la pandemia o COVID-19, donde no podíamos juntarnos, trabajar. Por eso estaba cerrado. Mal hubiera estado de mi parte haber forzado una extraordinaria donde los concejales tenían que abrir el lugar donde hacen las sesiones y estar allí con una cercanía que no permitía el momento. Por eso, ese expediente ingresó después al Concejo. También había otros que estaban esperando que ´abriera`”.

“Lo bajaron de un hondazo a “Billy” Wilson”

“Después de que pasaron 30 días y el Concejo abre, hubo dos sesiones, es decir otros 30 días, y no se dignó a aprobar a “Billy” Wilson. Luego, aduciendo incumplimiento de parte mía a la Ley Orgánica lo bajaron de un hondazo al delegado de Claromecó. Entonces, elevo una nota pidiendo la sesión extraordinaria para que pudiera asumir Julián Lamberti y resulta que empezaron los dimes y diretes, los chusmeríos, porque no son más que chusmeríos”, disparó el jefe comunal.

“Es hacer política barata”

“Hoy mismo, hace unos minutos, se reúne el Concejo Deliberante en sesión extraordinaria, dando cumplimiento al pedido mío de hace muchos días, y estuvieron más de una hora hablando de cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la designación del delegado. Esto ha sido muy perjudicial para lo que es la administración del Ente Descentralizado y eso significa haber demorado cosas que se debían hacer en la localidad y hasta alguna dificultad para armar todo el papelerío y poder pagar los sueldos. Todos esos inconvenientes se podrían haber sacado de lado, si se trataban todos los otros temas, importante o no, según de qué lado lo miremos. Entiendo que es hacer política barata, politiquería y no para trabajar, ordenar, organizar, administrar nuestro pueblo. La política no se entendió como se debe”, agregó.

“Recuperar el tiempo perdido”

“Ya está, ya pasó, lo pongo en funciones y vamos a tratar de trabajar todo lo posible y aún más para recuperar todo el tiempo perdido y poner en orden a Claromecó con un objetivo claro de cara al verano para recibir al turismo”, finalizó

Lamberti: “llamo al Concejo a reflexionar”

Por su parte, Lamberti llamó “al Concejo a reflexionar, a ser más dinámico y sensible, a no tomar tanto partido” ya que –según dijo- hay grandes proyectos de la Dirección de Turismo con “el terreno trabado”.

Por último, agradeció “por la confianza a Carlos (Sánchez), a Matías (Fhurer) y a “Billy” por lo que soportó en estos dos meses”.

El sencillo acto se desarrolló en instalaciones del Espacio de Arte Quelaromecó.

