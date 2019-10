Sánchez: “Que todos vengan a votar ya que se deciden cosas muy importantes para los argentinos” (Videos)

El candidato a intendente por el Movimiento Vecinal, Carlos Sánchez, habló con LU 24 luego de emitir su voto.



Se mostró “muy contento” por poder hacerlo, y sostuvo que “es una satisfacción poder tener elecciones donde libremente todos los ciudadanos podamos decidir qué futuro queremos para nuestros hijos y es una gran responsabilidad ayudar a construir el futuro”.

“Que todos vengan a votar ya que se van a decidir cosas muy importantes para los argentinos”, agregó.

El actual jefe comunal tresarroyense dijo que estaba “en familia y con amigos, esperando las seis de la tarde, a que se haga el recuento y que sea lo que Dios quiera”.

“Aún conservo la ansiedad a pesar de la experiencia”

Respecto a las expectativas una vez que comience el escrutinio, Sánchez dijo que “la experiencia y los años hace que uno tome con más calma al acto electoral, antes no me aguantaba, pero aún conservo la ansiedad, ya que es una responsabilidad altísima; espero no defraudar, y que me acompañe la salud para darle todo a mi Tres Arroyos”.