Sánchez recibió a jóvenes del Programa Envión reconocidos por video contra el bullying

Este jueves el intendente Carlos Sánchez recibió a Eugenia Cattáneo, responsable del Programa Envión en Tres Arroyos, acompañada por los jóvenes que concurren al mismo, los que fueron reconocidos por la UNICEF por un video sobre el bullying y Ciberbullying.



Cattáneo explicó que la entidad mencionada, la Provincia y Faro Digital, invitaron a participar del evento, para lo cual debieron crear una letra sobre el tema, a la vez que dijo que el video quedó en segundo lugar entre setecientos que fueron enviados de diversos puntos, y resaltó la labor de Celeste Orosco, única mujer en participar de esta convocatoria.

Celeste, por su parte dijo “me gusta escribir desde los doce años, y escribí una canción sobre el tema, yo pasé por bullying en el colegio, después busque más información sobre el Ciberbullying y también escribí sobre lo que siente una persona que se siente rechazada, o se siente que no es suficiente para las personas que están alrededor”.

Una gran familia

“Envión para mí es como una familia a la que voy y no me hacen sentir que estoy sola sino que soy alguien y que puedo demostrar lo que soy yo, bailando, rapeando o escribiendo mis canciones, es mucho para mí; sé que muchas personas pasan por eso, pero siempre hay modo de salir adelante del bullying, yo lo encontré en la música y en el baile, sé que hay mucha gente que se calla, que tiene miedo a ser rechazada, pero no estamos solos, siempre hay una manera de salir adelante, nunca hay que dejar a las personas solas, y está bueno que alguien les dé una mano para ser escuchados”, dijo Orosco.

El sábado en “Un Sol para los Chicos”

Cattáneo refirió además que “este sábado vamos a estar en Tecnópolis, para participar en Un Sol para los Chicos, y Celeste será entrevistada en representación de Envión y de Tres Arroyos”.

Sánchez: “Esto hace ver que las cosas valen y se demuestran, que sirva de ejemplo”

El intendente Carlos Sánchez, emocionado, mostró su satisfacción por lo emprendido por los integrantes de Envión, y destacó que “esto hace ver que las cosas valen, se demuestran, organizándonos, poniendo empeño y trabajo se pueden recuperar y llegar a niveles importantes, por lo que demuestran que se puede superarse; les pido que en un mundo en que se muestran siempre las cosas tan feas que afectan a la sociedad, muestren este ejemplo, que merece tener estos éxitos, que son el fondo de la vida; nuestros jóvenes tienen que estar acompañados con estos ejemplos, para creer que se puede”.

“En Envión hay 86 chicos los cuales están haciendo su secundario y también un montón de oficios, tratando de meterse con su vocación y sus ganas, por lo que hay que tener en cuenta y seguir en este camino de esfuerzo, trabajo y educación para llegar a cosas importantes en nuestro Tres Arroyos querido si seguimos el camino que estos chicos están mostrando”, concluyó el jefe comunal.