Sánchez recibió a los organizadores de eventos: “nos vamos esperanzados”, dijeron

14 abril, 2021 Leido: 299

Claudia Galli, Anita Urtasun, Ariel José y Pablo Romano fueron recibidos esta mañana por el intendente Carlos Sánchez, el secretario de Seguridad Jorge Cordiglia y la concejala Claudia Cittadino, como resultado de una serie de planteos vinculados a la gastronomía, eventos y nocturnidad en Tres Arroyos, rubros afectados por la pandemia.

Cabe recordar que discjockeys, organizadores de eventos, decoradores, sonidistas, propietarios de salones de eventos y otros referentes de la actividad se autoconvocaron el lunes por la mañana en la plaza San Martín, para luego acudir al Palacio Municipal. Allí se generó este encuentro, y antes de participar del mismo, los vecinos vinculados a los rubros mencionados eligieron, en una reunión celebrada en el Elegance Hotel, a quienes los representarían frente al jefe comunal.

“Lo que queremos es una solución para nuestra problemática, poder abrir los locales y servicios de eventos para reuniones y fiestas como cumpleaños de 70, 80 años, casamientos simples y sencillos, respetando los protocolos que hemos presentado como ya lo hemos podido hacer. La gente tiene que saber que no tenemos trabajo, que no generamos ningún ingreso, y también que vamos a extremar el uso de medidas de seguridad para que la población esté confiada. Pero todo tiene que surgir de un acuerdo mutuo. El intendente nos dijo que todo se va a estudiar para buscarle la vuelta”, aseguró Ariel José.

Pablo Romano, por su parte, aseguró que si bien todo está acotado a la línea que baje de los gobiernos provincial y nacional, “la predisposición que encontramos es muy buena. La problemática está centrada en el tema del baile, de manera que la alternativa que se busca es otro tipo de eventos que no lo incluyan. Nos vamos esperanzados porque nos escucharon, vamos a tener una reunión más amplia, que va a incluir al doctor Guerra, pensando en soluciones”.

“Lo que notamos en la charla es que hay una problemática grande respecto a la educación; la cuestión no pasa por el aforo, que está fuera de discusión mientras siga la pandemia, ni por las normas o la predisposición de los prestadores: la gente que contrata el evento tiene que tomar conciencia y comportarse con responsabilidad, sobre todo después de la segunda o tercera copa. Y no hablamos solo de adolescentes, en cualquier edad el clima de festejos puede llevar a excesos o a descuidos. En eso también hay que trabajar”, sostuvo Romano.

