Sánchez recibió a Nahuel Borcano, el primer tresarroyense que es donante efectivo de médula

El tresarroyense Nahuel Borcano es el primero de casi 700 voluntarios inscriptos en el registro local, que pudo convertirse en donante efectivo de médula. Hoy lo recibió el intendente Carlos Sánchez junto a Guillermo Jaime, de “Tres Arroyos Dona Médula”, a modo de reconocimiento por su gesto y porque el distrito se ha convertido en un modelo de concientización sobre la donación y porque nunca ha venido una muestra rechazada de las que se han enviado desde el Servicio de Hemoterapia del Centro Municipal de Salud.

“Hace dos meses pude donar médula, después de inscribirme hace tres años a través de un puesto en el que estaba Guillermo (Jaime) y dejar la muestra. Este año me llamaron del INCUCAI para informarme que había sido compatible con una persona y por eso pude hacer la donación, un procedimiento muy simple y muy bien organizado. Me llamaron para informarme que era compatible y me preguntaron si quería donar, por supuesto dije que sí, y entonces me conectaron a una máquina durante 3 horas, con una vía en cada brazo, extrajeron las células madre y después de eso yo me fui del Hospital Alemán de Buenos Aires a pasear con un amigo, sin ninguna consecuencia posterior. No es ninguna operación ni nada por el estilo”, explicó Nahuel.

Jaime, por su parte, destacó el trabajo del Servicio de Hemoterapia del Hospital y de sus técnicos, que tienen “una efectividad del 100%”, al tiempo que enfatizó que el gesto de Borcano “es un gesto de amor y generosidad que le permitió a otra persona, que ojalá alguna vez tenga la oportunidad de conocer, preservar su vida”.