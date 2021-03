Sánchez recibió a quienes se movilizan por tierra, techo y trabajo

El intendente Carlos Sánchez recibió hoy a integrantes de la Corriente Clasista y Combativa y la Federación Nacional Campesina, que se movilizaron días pasados por tierra, techo y trabajo.

Según indicó Roberto Distéfano, el jefe comunal les respondió que no hay tierras en este momento para adjudicar a quienes acudieron con este pedido, “pero se mostró abierto a continuar el diálogo sobre este tema”.

“Son muchos los compañeros que no tienen acceso a la vivienda y la tierra, y a los que se les hace muy difícil alquilar porque no pueden pagarlo. Por eso reclamamos la ley de tierra, techo y trabajo. Quedamos en una nueva reunión para dentro de 15 días. También nos recibió la gente del bloque de Todos”, señaló.

