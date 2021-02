Sánchez recorrió el Polideportivo: “ayer se vacunaron 150 personas” (video)

19 febrero, 2021 Leido: 46

El intendente Carlos Sánchez, junto al secretario de Prevención y Salud, Dr. Gabriel Guerra, el director asociado del Centro Municipal de Salud, Dr. Alexis Pogorzelsky, y la concejal vecinalista Dra. Claudia Cittadino, recorrió esta mañana el Polideportivo en el marco del segundo día de vacunación masiva contra el Covid-19. Fueron recibidos por los referentes del operativo en nuestra ciudad, Facundo Elgart, quien está a cargo de la oficina local de PAMI, y Guillermo Leguizamón, gerente de la UDAI local de ANSES.

El jefe comunal expresó a LU 24 que “la provincia de Buenos Aires viene armando toda una organización con el Ministerio de Salud y la colaboración de los municipios. Estamos trabajando fuerte y coordinadamente para que la gente se anote como debe hacerlo. Hay que tener paciencia, los turnos van saliendo de a poco a medida que van llegando las vacunas al país en tandas de más cantidad”.

Sánchez comentó que “en el día de ayer se vacunaron aproximadamente 150 personas, hay algunos detalles para ajustar, pero creo que estamos bien. Estamos dando una vuelta para apoyar al personal que está haciendo el trabajo y viendo cómo la gente está siendo atendida”.

Por su parte, Guerra dijo que “venimos trabajando de acuerdo a lo previsto, luego de mucho tiempo de incertidumbre por fin tenemos una luz con la llegada de la vacuna a nuestro país”.

“Siempre manifesté que el trabajo coordinado y ordenado desde los ministerios de Salud, tanto de Nación como Provincia y obviamente trasladado a nuestra realidad local, iba a ser el fundamento del éxito de esto. Y es así que venimos trabajando desde hace meses con los referentes de ANSES y PAMI, ellos en la logística junto a su gente, la verdad es que han ordenado todo de una manera espectacular, y nosotros desde lo que nos corresponde, brindado un lugar y personal de salud para poder administrar de la manera más segura esta vacuna”, agregó.

El funcionario sostuvo que “la limitación que tenemos es el arribo de las vacunas, que es algo que sucede en todo el mundo”.

Guerra confirmó que para esta etapa llegaron 600 vacunas que se terminarán de aplicar el lunes 22 de febrero.

Por otra parte, en cuanto a las reacciones, indicó que en la experiencia de todas las administradas en el Centro Municipal de Salud “se vieron leves y esperadas para cualquier tipo de vacuna (dolor, enrojecimiento, algo de temperatura), ninguna grave”.

Leguizamón: “El trabajo mancomunado dio sus frutos”

A su turno, Leguizamón contó que “esto está todo protocolizado a través del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, ya hace prácticamente tres meses que venimos trabajando de forma exhaustiva en colaboración con Gabriel Guerra, que da las pautas y consideraciones necesarias que a veces hay que ajustar”.

“La vacunación se iba a realizar, en una primera etapa, en las escuelas Técnica y número 27 y después se produjo el inconveniente de no poder contar con el arribo de la vacunas lo que generó una reprogramación. El trabajo mancomunado entre el Municipio y el Ministerio de Salud dio sus frutos, el Intendente brindó la posibilidad que se pudiera usar el Polideportivo que es un lugar ideal para desplegar semejante operativo”, sostuvo.

“Es una lucha que nos va a permitir de alguna manera poder lograr que la ciudad recobre una determinada normalidad y una actividad un poco más ajustada a las necesidades que lamentablemente vienen transitando todos durante este tiempo de aislamiento preventivo”, destacó al tiempo que resaltó “la gran coordinación que se logró con el Municipio y el Secretario de Salud de la comuna para recibir a la población de forma ordenada y que no haya espera”.

Asimismo, valoró “el gran esfuerzo del Estado Nacional, a través de Alberto Fernández, en coordinación con el gobernador Axel Kicillof y su ministro de Salud Daniel Gollán que ha generado esta posibilidad de que en la provincia de Buenos Aires podamos tener el despliegue de este operativo de vacunación histórico”.

Pogorzelsky: “Ahora la vacunación tiene más continuidad”

En tanto, Pogorzelsky recordó que la experiencia al principio fue “muy diferente a lo que estamos viviendo en estos días. Cuando comenzamos con la vacunación muchos trabajadores de la salud no estaban convencidos de dársela, incluso yo fui uno de los que se vacunó el primer día y todo el mundo me llamaba para ver cómo me había ido, es como que teníamos que salir a buscar gente para vacunar. Y de a poco fueron tomando confianza, a medida que los que nos vacunamos en los primeros 10 o 15 días nos fue a la gran mayoría bien y después salió el estudio que la vacuna es muy eficaz y ahora tiene más continuidad”.

Además, indicó que en el dispositivo de salud pública “quedaron pocos para vacunarse, algunos que cursaron la enfermedad y tiene que esperar cierto tiempo. Es voluntaria y no podemos obligar, en una charla se puede llegar a sugerir”.

Finalmente, agradeció “a ANSES y PAMI, la gente está trabajando con muchas ganas y muy buena predisposición. Esto es histórico”.

Continúan funcionando los centros de inscripción para la vacuna

En paralelo con la campaña de vacunación que se está llevando a cabo en el Polideportivo desde el día de ayer, siguen funcionando los centro de inscripción para la misma en los tres lugares establecidos para concretarla de forma presencial, sin olvidar que la misma se podrá hacer de forma virtual en https://vacunate.ms.gba.gov.ar

Por un lado, la registración presencial se lleva a cabo en el mismo Polideportivo, por una entrada alternativa a la de la vacunación y se encuentra abierto de 8 a 20 horas.

Otro punto de inscripción es el Palacio Municipal, en el cual se encontraran de 8 a 13 horas.

Y por último también podrán hacerlo llamando al Centro Municipal de Salud, en el Área Comunicación Institucional de 8 a 13 horas Tel. 02983-439-428.

En la mañana de hoy, se logró observar constante movimiento de personas interesadas para inscribirse en esta campaña de vacunación contra el COVID 19.

A todos los inscriptos, les llegará el turno con especificación de día y lugar de aplicación, que deberá ser respetado en tiempo y forma.

Es importante destacar que los turnos son otorgados, enviados y controlados por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y que todas las personas que no se encuentren registradas, no estarán autorizados a recibir la vacuna, por disposición del mismo ente gubernamental.

