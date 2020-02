Sánchez repasó las gestiones de salud pública, obras de infraestructura y arreglos en escuelas

Esta mañana, el intendente Carlos Sánchez repasó con la prensa conceptos tras su reunión de ayer en La Plata con el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán. Recordó que en el encuentro se analizaron cuestiones vinculadas especialmente a nuestro distrito y que también gestionó obras para la ciudad y para cinco establecimientos educativos.

“Se habló del tomógrafo. El Dr. Moreno había dialogado ya con él, y el tema lo desviamos a Nación para ver si obtenemos fondos para solucionarlo, pero nosotros mientras avanzamos con lo burocrático y, por el otro lado, vamos viendo el tema de los fondos”, indicó en rueda de prensa.

Además, agregó que se profundizó en la disponibilidad de programas que se fueron cayendo por cuestiones económicas tal es el caso del Nacer, Sumar y Remediar, “que ayer se volvió a relanzar y saldrá con 40 medicamentos y se pretende llevarlo a 70 como era antes”.

En relación a los médicos comunitarios, aseguró que “venían bajando desde la Nación la cantidad. Ellos están reviendo esto; se habló del mantenimiento y crecimiento de los CAPS. Trabajarán fuerte sobre la prevención”.

Acerca de la deuda que la provincia mantiene con el municipio, indicó que “se podrá recuperar algo, aunque no se sabe con certeza, porque aún no cuenta con los datos del presupuesto que habrá para salud”.

Respecto a la problemática en materia de derivaciones explicó: “el Ministro habla de una red de municipios, un programa coordinado para que cada vez que tengamos que trasladar a alguien, no tengamos problemas de disponibilidad de camas. También hablamos de costos, ellos están hablando con laboratorios, círculos médicos para amenguar los costos. La verdad es que me vine contento y esperanzado. El apunta a lo que venimos haciendo y pareciera que tiene una mirada alineada, en lo que queremos hacer”, puntualizó.

En otro orden, Sánchez indicó que en el Ministerio de Infraestructura, se presentó un proyecto que se había solicitado por el Fondo de Infraestructura de 18 millones de pesos. “Empezará a llegar a partir del mes que viene. La idea es continuar con el cordón cuneta del Barrio Escuela N° 4. Todo ese sector quedaría terminado. Llevamos documentación también del Parque Industrial, para ir terminando la ampliación del mismo en sus lotes y empezar en breve con la venta de los mismos”.

En lo vinculado a la reunión con el Director de Infraestructura Escolar anunció que “presentamos las actas de las escuelas que requieren de forma más urgente algunos arreglos. Hay cinco colegios: un corralón y extracción de árbol de la Escuela 29; la refacción interior de la Escuela N° 3, arreglo de techo de la Escuela 34 de Reta y de la de Copetonas, y la instalación de gas en la Escuela N° 7”. Serían más de 6 millones de pesos y llegarían en breve a través del programada Escuelas a la Obra.

