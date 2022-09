Sánchez respondió punto por punto lo planteado por la oposición: “no se esconde nada”

29 septiembre, 2022

El intendente Carlos Sánchez eligió el contacto directo con los vecinos a través de una conferencia de prensa en la que recorrió, punto por punto, la requisitoria que los concejales de la oposición habían preparado para la interpelación. “Esto estuvo armado para la foto, para decir ‘el intendente tuvo que venir’ y mostrar, hablando mal y pronto, quién la tiene más larga”, sostuvo el mandatario, flanqueado por el director de Turismo, Alejandro Trybuchowicz y el delegado director del Ente Descentralizado Claromecó, Julián Lamberti.

“Esto es circo romano, hipocresía, demagogia y una falta de respeto a la población que nos eligió a mí y a los concejales para los lugares en los que estamos”, advirtió el jefe comunal, quien en todo momento aseguró que los ediles opositores cuentan con la información que “volvieron a pedir” al convocarlo al Concejo.

“Sigo sosteniendo que nosotros nunca dejamos de cumplir la Ley Orgánica”, enfatizó Sánchez. “Esto se ha creado por el innecesario pedido de interpelación del Concejo, que es verdad que está en la Ley pero cuando se han hecho en otros municipios, ha sido por causas realmente graves. La forma que tenemos de trabajar hace 18 años y 8 meses es tratar directamente de ir conversando los temas mano a mano con concejales de todos los bloques, y nunca he tenido problemas cuando me han pedido charlar algún tema. Ante cada consulta que cualquiera me hace de los 18 concejales, normalmente les respondo que en 10 minutos pueden pasar por el despacho. Y lo han hecho, los últimos días, los concejales Federico, Callegari, Marioli. Pero nunca me sacaron el tema de los paradores, con el cual vengo esperando cuatro años y medio para ejecutar alguno de los paradores que correspondía, y se me fue terminando la paciencia porque se empezaron a dar distintas vueltas cuando no se trata de un plazo personal de Carlos Sánchez, sino de lo que requiere la comunidad”, consideró.

“Han llamado con grandilocuencia a un intendente para una interpelación por seis preguntas que ya se han ido respondiendo hace mucho tiempo”, advirtió Sánchez, y comenzó a desarrollar las respuestas.

Sobre el primer punto, que le solicita abordar lo relativo a la política de turismo y la planificación de servicios de playa, Sánchez consideró que “saben muy bien que se está trabajando: se están reparando las camionetas, las motos de agua, la indumentaria y las pruebas de los guardavidas, se está armando la limpieza de playa, todo para llegar a la temporada lo mejor posible”.

“El Frente de Todos me pide planificar a largo plazo”

El intendente aprovechó para hacerle ver a la oposición, especialmente al Frente de Todos, las dificultades que la coyuntura actual trae a la hora de planificar gestiones. “Me piden planificación a mediano y largo plazo. Y de planificaciones y pedidos salieron la ruta a Reta, las rotondas del Pescado y San Francisco, el gas, el agua corriente. Y las de muy largo plazo, y les digo principalmente al Frente de Todos, que si el país me da una herramienta como intendente de algo de estabilidad, y no la incertidumbre en que vivimos los argentinos de acá a una semana. ¿Cómo voy a planificar a largo plazo con un país como este, con la economía como está? Vamos haciendo lo que se va pudiendo. Por eso, les digo a los concejales que le pregunten a su gobierno provincial y nacional cómo va a venir la cosa de acá a dos años”, argumentó.

Sánchez rechazó, al mismo tiempo, que se le exija el cumplimiento de la ordenanza 7361 que en su momento vetó y que establece la construcción de un prototipo de parador a través de un concurso de ideas. “Es una vergüenza la ordenanza que habla del concurso de ideas para los paradores en la playa, que es innecesario porque tenemos los profesionales adecuados para hacer ese proyecto de parador, que no es tan complejo, de hecho estamos haciendo una obra maravillosa con el Conservatorio con un proyecto de nuestros arquitectos. Un parador es mucho más simple. Nos mandan a FADEA; y Mario Izurieta hizo algunos viajes a Bahía Blanca para ver si se podía cumplir con esto, que en el mes de julio nos dicen tenía un costo de 605.000 pesos. Y eso va en contra de lo que dice la Ley Orgánica, que indica que si tenemos profesionales en el Municipio, deben hacerlo ellos o declararse incompetentes, cosa que obviamente no son. Si llevo delante esta ordenanza puedo llegar a ser multado, junto con los contadores, por un gasto innecesario. Me vuelven a preguntar por algo que ya hemos hablado, esa es la hipocresía”, argumentó.

Se refirió también a las Unidades Modulares, y sostuvo que las características de estos dispositivos que se ubican arriba de la playa “ya se presentaron en el Concejo. Sabemos lo que pasa en las costas, el mar está avanzando, por eso nadie quiere invertir demasiado dinero en un lugar acechado por el crecimiento del mar. Por eso cuando se gana una licitación de un proyecto tan importante, termina por no cumplirse el pliego y nosotros no podemos echar a los concesionarios en la mitad de su servicio o de su obra. Por eso, se puede prestar el servicio a los turistas de venderles galletitas o agua para el mate en pequeños módulos como se está haciendo en otras partes del mundo, en pequeños módulos arriba y con un servicio de baños públicos que sí está a cargo del Estado en la playa. Los concejales lo saben, pero lo vuelven a preguntar”.

Parador y camino de Dunamar

Asimismo, advirtió que el pedido del informe técnico del CONICET para la licitación del ex Borneo apunta a “un parador que tiene una ordenanza que lo aprueba y los concejales tienen ese informe, que en mano se les entregó en 2020 pero me lo vuelven a solicitar”.

“También solicitan el informe del impacto ambiental del camino que se hizo, gracias a Dios, en Dunamar para evitar esa bajada peligrosa que había y lograr bajar a la playa un poco más lejos, haciendo transitar además los vehículos por fuera del área urbana. Se habló con los dueños de Dunamar SA que cedieron 8 hectáreas con este camino. Lo tienen los concejales a ese informe de impacto ambiental. Y la finalidad, que es la que acabo de mencionar”, completó Sánchez, en otro de los puntos que se les solicitaba.

Con respecto al punto en el que le solicitaron referirse a la apertura de calles, el intendente indicó que “esa zona llamada Atlantic Ville, que pertenece a un privado, es un loteo de más de 50 años que no está, por esa razón, regido por el decreto 3202 que no permite edificar a 300 metros de la lengua de agua, y otras normas que salieron después y con las que el Municipio no tiene nada que ver, porque además es de un privado y nosotros no podemos prohibirle a una persona que abra una calle para llegar hasta allí, y en nada trabajamos para eso”.

“Sí trabajamos, muy de a poquito, en el camino a la nueva bajada con el Ente Vial Descentralizado y con el Ente Descentralizado Claromecó y sus maquinarias. Eso lo vieron y no es para una interpelación, es para agarrar un auto, con el intendente si quieren, o los directores de los Entes Descentralizados Vial y Claromecó, e ir a ver cómo y en qué se trabajó. Por eso no voy a cumplir con lo que estos señores quieren, que es el circo romano. Si quieren los atiendo, porque lo mejor que puede pasar es que el Ejecutivo y el Concejo trabajen juntos. Pero no de esta manera, que se ha retrasado todo, fundamentalmente los paradores que por esa razón tomo la decisión de hacerlos sin concursos de ideas, sin FADEA, sin nada de eso que siga demorando”, advirtió el mandatario.

Finalmente, el jefe comunal hizo hincapié en su intención de “transmitirle a la población cuál es la mirada que tiene este gobierno vecinalista, y de qué forma quiere hacer cosas por el turismo, y si los concejales tienen algo para aportar, bienvenido sea, porque yo no quiero pelear, lo que no quiero tampoco es perder tiempo en estas cosas banales. Porque como está el país, todo lo que sume al crecimiento es importante. Los concejales siguen faltando a la verdad y tratando de distraer con que no cumplimos con la ley. Acá tengo la Ley Orgánica que consulto a diario y cumplo todos los días. No se esconde nada ni hay nada raro”, concluyó.

