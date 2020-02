Sánchez, Rivas y Santarén le dieron la bienvenida a Martín Rodríguez Blanco: “Es un orgullo para Tres Arroyos”

Esta mañana el Director de la Academia El Caldén, Martín Rodríguez Blanco, fue recibido por el Intendente Carlos Sánchez, la Directora de Cultura Municipal Noemí Rivas y el Presidente de la Comisión de la Fiesta Provincial del Trigo, Francisco Santarén, tras participar del elenco del Ballet Camin en la 60° edición del Festival de Folklore en Cosquín.

Noemí Rivas aseguró luego del encuentro: “Tenemos el orgullo de tener a Martín, un tresarroyense más que destacado y reconocido que viene de participar de la 60° edición del Festival de Cosquín, en el que audicionó entre 200 bailarines y estuvo por octava vez como miembro del Ballet Camin y queremos felicitarlo y reconocerlo”.

El Intendente Carlos Sánchez, por su parte sostuvo: “queremos decir gracias a Martín; lo hemos convocado porque quería que esto trascendiera, porque como representante de la comunidad debo destacar a los tresarroyenses que resaltan. El eligió la danza y lo llevó hasta Cosquin. Es el máximo festival que conocemos hace años, y que él pueda estar allí entre los mejores, es un orgullo. Es destacable, porque no se llega fácil ni de una dia para otro. Es trabajo, esfuerzo y sacrificio y él lo ha hecho durante muchos años. El agradecimiento público a él y a su representación de la ciudad”.

Por su parte, el Presidente de la Comisión de la Fiesta Provincial del Trigo, Francisco Santarén, consideró que “se juntan las emociones, yo quiero destacar la enseñanza y lo que deja el festival, lo que se colecta en esos lugares y todo lo que se trae desde allá a Tres Arroyos. Uno trae ideas, de esos festivales ejemplo en el país. Martín hace lo propio con El Caldén y a nivel regional. Todo se piensa en la ciudad para volcarlo a la gente joven. Me siento orgulloso de este joven, amigo, profesional, artista, que está entre los número uno del país”, remarcó.

Martín Rodríguez Blanco, indicó tras el encuentro que: “Fue un orgullo y honor pertenecer un año más. Contento y satisfecho por la experiencia. El reconocimiento de mis pares hacia mi persona, me da mucha alegría y que Cosquín me abra posibilidades en lo artístico y profesional. Agradecido por el recibimiento, siempre que se pueda se lleva el nombre de Tres Arroyos uno es feliz”.

Explicó que en la apertura del festival y durante la presentación del Ballet Camin, “Se quiso dar la impronta de la idea con la que se gestó en un comienzo al festival; su historia. Con el cancionero popular y ambientado en los años 60’ por eso el vestuario y las dos interpretaciones diferentes que se presentaron del himno”.

