Sánchez se mostró indignado tras el rechazo a la Rendición de Cuentas: “No merecen los vecinos tener una politica partidaria de tan bajo nivel”

El Jefe Comunal, Carlos Sánchez, se refirió al rechazo por mayoría de la Rendición de Cuentas ayer durante la sesión del Concejo Deliberante y consideró que “no merecen los vecinos tener una politica partidaria de tan bajo nivel”, al tiempo que manifestó que los concejales de Cambiemos Horacio Espeluse y Enrique Groenenberg “no se en que mundo viven. Que vengan a juzgar y medir no tienen vergüenza”.



“Se vuelve a repetir lo de los últimos años, que por cuestiones políticas netamente partidarias, la Rendición de Cuentas, que presentamos desde el Ejecutivo por este año, una vez más ha sido rechazada por mayoría. Duele un poco, porque se ha hecho todo con la mayor prolijidad posible. Este año con dificultades económicas tremendas, desde el Gobierno Nacional, desde el Provincial; donde hemos tratado de usar el ingenio, para ver cómo podemos repartir la poca plata que hay y ser justos y solidarios en todas las áreas; y estos señores por cuestiones políticas, aún mirando poco, porque ni siquiera la miran y pasó lo mismo con el presupuesto; él ni siquiera abrirlo para decir no lo aprobamos. Creo que no se puede construir una comunidad; un país; con una oposición descarnada; sin motivo; porque las argumentaciones que pusieron, carecen absolutamente de coherencia, seriedad y responsabilidad, como entiendo que debería ser un Concejo Deliberante y sus bloques”, comentó el Intendente molesto por lo sucedido.

“Duele porque es mi pueblo; soy un vecino más y haciendo estas políticas es muy difícil hacer cosas para el pueblo. Dicen que las máquinas de vial están obsoletas, cuando somos un modelo en la provincia; cuando todos los años compramos máquinas nuevas. Yo no sé si estos muchachos que nunca fueron a la Vial; hace poco fue Espeluse y Groenenberg de Cambiemos, que fueron a la oficina de Vial, y que no se en que mundo viven porque Héctor Poggi, el Director del Ente, los invitó a mirar galpones y talleres y no fueron y hablan ahora de las máquinas. Estas y otras, donde este gobierno de Cambiemos que representan, ha dejado en la calle a mucha gente a nivel nacional y provincial y desde el municipio debemos asistirlos; porque vinieron a la municipalidad a pedir ayuda los desempleados. Entonces, que ellos vengan a juzgar y medir, no tienen vergüenza. Estoy molesto porque no merecen los vecinos tener una politica partidaria de tan bajo nivel. El año pasado pasó lo mismo, dijeron barbaridades que siembran duda a la gente, que después el Tribunal de Cuentas después nos acepta. Le pido a los vecinos, que miren cuando votamos, porque nos metemos en problemas con gente que piensa en destruir, en vez de construir”, advirtió.