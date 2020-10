Sánchez recibió a concejales de JxC para analizar la vuelta a Fase 3

24 octubre, 2020 Leido: 39

El Intendente Carlos Sánchez habló del retroceso de fase en el Distrito y mencionó que esta mañana estuvo reunido en su despacho con el bloque de concejales de Juntos por el Cambio. Dijo que fue muy interesante y se analizó la problemática que atraviesa la ciudad por la pandemia.

“Llevamos muchos meses muy preocupados, con distintas medidas a nivel nacional, provincial y local, mirando permanentemente las estadísticas, los movimientos del virus. Hasta el 23 de agosto no habíamos tenido casos, a partir de allí empezaron a entrar y después se hizo un problema comunitario”, expresó a través de LU 24.



Mencionó que en cuanto a las medidas que se tomaron Juntos por el Cambio estuvo de acuerdo y se analizaron los lugares en donde se hizo un cerramiento por ser propensos a contagios de coronavirus, como bares, restaurante, peluquerías, gimnasios, fútbol cinco, entre otras actividades de contacto y cercanía.

Sánchez consideró como medidas importante “concentrarse en la utilización de barbijo y la separación adecuada. El gran problema lo tenemos en las reuniones familiares y sociales por eso hicimos la restricción de movimiento y de circulación en las calles de nuestra distrito, no así en las rutas, para que desde las 9 de la noche hasta las 7 de la mañana transite la menos cantidad de gente posible a no ser los esenciales”.

En tanto que confirmó que se pondrá un énfasis muy importaste en los controles de las “juntadas” de gente y para ellos se convocó todas las fuerzas de seguridad junto a inspectores municipales.

Los concejales también le pidieron al intendente tener más participación y el jefe comunal dijo estar dispuesto a tenerla junto al bloque de ellos. Agradeció que se hayan acercado a trabajar juntos y discernir las diferencias, más allá de lo político. “Hoy lo importante es cómo atendemos la pandemia, cómo atendemos al trabajo, cómo atendemos que la gente pueda seguir trabajando”, remarcó.

Finalmente indicó que el lunes el Gobierno de la provincia seguramente dictamine que Tres Arroyos vuelva a la fase 3, pero que el municipio decidió adelantarse ante el avance del virus. Aun así aclaró que “la medida será solo por 14 días” y pidió “tomar conciencia”.

Volver