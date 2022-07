Sánchez se volvió a reunir con el Banco de Tierras y mañana realizaría anuncios

El intendente Carlos Sánchez se reunió nuevamente con los concejales que integran el Consejo Municipal de Banco de Tierras y este jueves realizaría importantes anuncios. Del encuentro también participaron el director de Políticas Tributarias, Ariel Sánchez, la subsecretaria de Obras Públicas, Silvina Ledesma, y la secretaria de Desarrollo Social, Claudia Cittadino, para avanzar en los temas abordados la semana pasada.

“El Municipio hizo un informe detallado de las tierras que tiene por plusvalía, su estado, la posibilidad de destino, los avances en diferentes proyectos y propuestas”, indicó a LU 24 la edil peronista Graciela Callegari.

Asimismo, comentó que “se dialogó sobre el proyecto de tierras para parejas jóvenes que está en tratamiento en el Concejo Deliberante y de la organización de un área que se ocupe de esto”.

Agregó que “se habló de la importancia de tomar acciones con respecto a ciertas cuestiones de usurpación y ocupación de tierras municipales”.

También refirió que se piensa en conseguir a futuro un estudio detallado de datos que permitan la toma de decisiones.

En el encuentro se coincidió en un punto de partida y algunas líneas de trabajo a implementar. “Fue una reunión extensa y fructífera. El Intendente planteó lo que él piensa al respecto y todo el mundo dijo cuáles son sus ideas. Hay coincidencia en que el Concejo Deliberante y el Ejecutivo tienen cuestiones por hacer”, sostuvo.

Callegari admitió que “al problema no lo vamos a hacer de un día para otro”. La semana próxima se recibirá a referentes de Cáritas. Además, se buscará concretar un encuentro de trabajo con la Justicia.

En tanto, explicó que el expediente sobre la licitación de terrenos para adjudicatarios del Procrear está en Asesoría Letrada y se aguarda su elevación al HCD.

“Los terrenos del Municipio no son de este gobierno sino de todos los tresarroyenses. Tenemos que ser prudentes y responsables. Entiendo la necesidad y desesperación de la gente, pero hay que ser ordenados: no puede ser que yo te venda un terreno sin ningún papel y vos lo comprés, o que ocupes uno porque no tenés donde meterte. Estuvimos hablando que algún tipo de acción al respecto es necesario realizar”, concluyó.

