Sánchez: “trabajemos para que esto no vuelva a pasar”

2 septiembre, 2022 Leido: 208

El intendente Carlos Sánchez aseguró que es “doloroso y fuerte para todos los argentinos” lo ocurrido con la vicepresidenta de la Nación. “Desde lo institucional es grave, y desde lo personal me siento conmocionado y dolido, porque creo que estas cosas no deberían pasar. Por eso tendríamos que reflexionar sobre estas situaciones, todos, más allá de nuestra condición de funcionarios políticos, sobre todo para no conducir a las comunidades a la violencia y al error de llegar a estos puntos. Nuestros conciudadanos tienen que vivir en paz, trabajando, educándonos y cada uno en su lugar para llevar a Argentina para adelante: el odio, el rencor y el resentimiento están generando estas barbaridades y somos los que tenemos responsabilidad en distintos niveles de conducción los que las tenemos que corregir”, consideró el jefe comunal.

El mandatario tresarroyense llamó a reflexionar “en las cosas que hacemos mal para que esto pase, pero sin resentimiento ni odio y todos de acuerdo en que esto no vuelva a pasar. Sumando el esfuerzo y la buena voluntad tenemos que lograrlo”, y expresó la “solidaridad desde el corazón” con la que resolvió adherir al feriado nacional. “Esta no es una situación normal, por eso tenemos que poner la mirada en que esto no vuelva a suceder”, concluyó.

Volver