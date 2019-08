Sánchez triunfador, con “mucha alegría y responsabilidad para lo que se viene”

El intendente Carlos Sánchez, tras la victoria en las PASO, celebró en la sede partidaria del Movimiento Vecinal que tuvo lleno total. En diálogo con LU 24, el jefe comunal se mostró con “mucha alegría y responsabilidad para lo que se viene más allá de festejar el momento”.



Envió “un agradecimiento muy fuerte a toda la gente que me ha acompañado, a los fiscales y a quienes nos han votado ya que nos dan un respaldo muy fuerte”.

En tanto, admitió que “no esperaba tanta remontada”, tras el tercer puesto de 2017: “si creíamos en ganar pero no con tanta diferencia”, declaró.

Finalmente, sostuvo que “con las ganas y el apoyo, Tres Arroyos no puede desviarse del camino que hace muchos años tomó de crecimiento. También se requiere del apoyo de la Provincia y Nación, que en mayor y menor medida lo hemos tenido, así que habrá que ver qué sucede si volvemos a ganar en octubre”.