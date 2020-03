Sánchez: “Una mirada abierta para que Tres Arroyos siga creciendo”

2 marzo, 2020

Tras dejar inauguradas las sesiones ordinarias, el jefe comunal Carlos Sánchez resumió por LU 24 que “explique lo que se ha hecho y lo que se quiere hacer para adelante, con una mirada abierta para que Tres Arroyos siga creciendo y la posibilidad de conseguir más trabajo y una vida mejor”.

Se refirió también a su preocupación por la seguridad, la salud y el medio ambiente. “Vamos trabajando dentro de la posibilidad que nos da el contexto nacional y provincial”, dijo al tiempo que se mostró “contento por el apoyo de la instituciones que siempre están”.

Asimismo, destacó “la predisposición del gobernador” para atenderlo aunque aclaró que “ahora faltan los hechos”.

“Desconsideración y desprolijidad del ministerio”

“La Provincia nos escucha ahora, algo que no venía haciendo en los últimos 4 años. Yo no pretendo poner ningún jefe ni nada pero yo me entero por la prensa cuando cambian tanto el jefe de la Comunal como de la Comisaría. Hay una desprolijidad muy grande y una desconsideración hacia nuestra parte porque le damos desde el servicio de cámaras, de móviles, de taller y hasta muchas veces con dinero. Esa desconsideración es un error que vuelve a suceder y no nos ayuda a trabajar en conjunto como debe ser. O habrá que replantear todo y ver cuál es la posición nuestra”, cuestionó.

