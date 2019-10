Sánchez: “Vamos a seguir luchando para que Tres Arroyos tenga las mejores condiciones”

El candidato a Intendente por el Movimiento Vecinal, Carlos Sánchez, visitó los estudios de LU 24 en el cierre de la campaña electoral. Habló de la visión del partido y se refirió al contexto nacional que hizo que los proyectos que había para la ciudad se demoraran.

Al respecto se refirió a la obra del Polideportivo: “Fue una necesidad que veíamos en los colegios secundarios. Fue un sueño poder hacerlo, se construyó con muchísimo esfuerzo, hubo que pelear mucho para hacerlo y sobre todo por la inflación que hubo en estos años”.



También mencionó el crecimiento del Parque Industrial: “Vamos por otra ampliación más que ya la tenemos hecha, están las calles abiertas, un fideicomiso con los dueños del campo ya en marcha y algunas empresas que ya quieren arrimarse a la nueva parte”.

“Creo que si nosotros apuntamos a educación, capacitación y trabajo en el Parque Industrial, sumado a que la zona nuestra es agrícola-ganadera, sumado al turismo empezamos a dar sustentabilidad económica a nuestro distrito, y de eso se trata, que nuestros jóvenes tengan trabajo, que lleguen capacitados para el trabajo, además del medio ambiente que permanentemente estamos trabajando”, remarcó.

Asimismo resaltó el trabajo de CRESTA y los convenios logrados con distintas universidades para que los jóvenes elijan estudiar en Tres Arroyos. “Ver un CRESTA que tiene hoy 1000 alumnos y ver un Parque Industrial que tenía 14 empresas y hoy tener 58, es tener las bases de una comunidad. Hay mucho para hacer y uno se entusiasma”, expresó.

Finalmente Sánchez le pidió el voto a los tresarroyenses y declaró: “La puerta del despacho del intendente está abierta todos los días y quien quiera conversar y llevar sus problemas va a seguir siendo así. No tenemos otra forma de trabajar y si alguna sugerencia viene para mejorarla la vamos a tener en cuenta. Vamos a seguir luchando para que Tres Arroyos tenga las mejores condiciones, yo sé que no tenemos todo, que nos faltan cosas y que hay gente que no la pasa bien. Vamos por esas cosas que hay que hacer”.