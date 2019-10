Sánchez viaja el martes a Neuquén para armar la misión empresaria tresarroyense a Vaca Muerta

El intendente Carlos Sánchez anunció por LU 24 que el martes 22 viajará a Neuquén para mantener reuniones con las autoridades del gobierno de esa provincia, destinadas a armar la misión de empresarios tresarroyenses a Vaca Muerta, destinada a promocionar las firmas radicadas en el distrito que permitan realizar negocios ante el desarrollo que tiene el yacimiento.

Sánchez inició la charla con la radio saludando a las madres “en este día, a mí se me fue mi madre, pero me queda mi señora, mis hijas, que son madres, y las madres de Tres Arroyos, les mando un gran saludo a quienes conozco y a las que no conozco, a todas las vecinas”.



Luego hizo referencia a la postulación para estas elecciones, y afirmó que “yo tenía pensado no presentarme en este mandato y luego de varias circunstancias y acontecimientos que se fueron dando en el Movimiento Vecinal soy candidato, con muchas ilusiones para hacer en lo próximo que viene”, a la vez que sostuvo que “hubo cosas que se realizaron en un 90 % o más y algunas que gestionamos permanentemente, para seguir ampliando la calidad de vida de nuestros vecinos por eso tengo la gran ilusión de seguir con la experiencia, creo que se pueden mejorar las cosas gane quien gane a nivel nacional o provincial”.

“Nosotros gestionamos para que nos abran la puerta y poder llevar a cabo proyectos realizables, tenemos un equipo con gente de experiencia y gente joven quienes van a seguir colaborando con el gobierno municipal, si ganamos veremos en qué lugar”.

Los proyectos

“Continuamos trabajando y nos estamos esforzando muchísimo para que si nos toca ganar, luego del 10 de diciembre ejecutaremos proyectos fundamentales para los cuatro años, la educación en el Polo Educativo, yo quiero tenerlos listos porque el Centro de formación Laboral, el Conservatorio, la Escuela Secundaria tienen que pasar por un visado en educación, para poder llevarlo luego del 10 de diciembre, para estar en línea de largada el 11, si fuera posible”, anticipó.

Consultado sobre si es corto o largo el tiempo desde la elección hasta la asunción presidencial, dijo que “el que es largo es el de las PASO de agosto a octubre, es largo, y también hemos pasado estos meses una situación compleja a nivel país, como la situación con la deuda externa; luego creo que entre la elección y la asunción presidencial éste no es tanto porque quien siga o asuma tendrá que acomodarse en la nueva etapa”.

Seguridad y Justicia

“Queremos tener una ciudad y un distrito seguro y la idea es seguir apostando fuertemente y ajustando algunas áreas, algunas tienen problema y otras no tanto, y en otras se han ido solucionando: por ejemplo, el tema caminos viales está en un 80 por ciento; en seguridad estamos con dificultades económicas, el presupuesto no se reajustó nunca respecto a los valores que mandan para combustible y lo demás, pero faltan patrulleros, también hace falta que no se rompan, la mayoría son 2013 o 2014, son autos que andan las 24 horas por día y en distintas manos, eso no hace al buen funcionamiento, y ahí se va parte del dinero”.

“No se cumple la ley de la Policía Comunal, hoy está todo centralizado”

“La decisión del gobierno provincial tiró a centralizar a la Policía, yo en lo que hace a la estrategia tengo poca injerencia, yo a los Jefes los conozco, y si bien tengo buena relación, dependen del Ministerio de Seguridad, y en la ley de la Policía Comunal que decía que el intendente es el jefe de la Policía, hoy no se cumple de ninguna forma.

“Después tenés la otra pata que es la Justicia: hoy tenemos problemas de usurpaciones de casas y no responden, están tapados de trabajo, creo que falta logística y una política acorde; en general hay una burocracia tremenda, cada vez que hay un robo primero se investiga al afectado por el robo; cuando a nosotros nos usurparon mil viviendas nos investigaron si teníamos las facturas de las cerraduras para ver si eran buenas o malas”, ejemplificó.

“La política del gobierno provincial en Seguridad es centralizar y somos importantes al momento de poner la plata, son temas que hemos vivido en los últimos tres años, al contrario de la ley de la Policía Comunal que tendía a descentralizar y este gobierno tiene obviamente la política opuesta”, reiteró.

El proyecto de la Peatonal

Sánchez hizo referencia al proyecto de reforma de calle Colón y sus adyacencias presentado en su momento y dijo “pedimos en su momento un crédito que nunca llegó para la remodelación de la calle Colón, la que será semi peatonal, y servirán las remodelaciones también para sacar los cables aéreos y ponerlos subterráneos, es un espanto y está proyectado sacarlo todo”.

Centros comerciales a cielo abierto: “Este lunes habrá novedades”

“Estamos trabajando también con la Cámara Económica en el proyecto de centros comerciales a cielo abierto, seguramente va a ser un buen proyecto, y hay que ver ahora la situación económica pues los valores se han incrementado mucho, estamos recibiendo este lunes la visita de quienes llevaron el proyecto a la CAME y nos traerán novedades; la idea, las ganas y la necesidad del proyecto están pero nos falta el dinero”, sostuvo.

La encuesta del CONICET

Una encuesta del CONICET posiciona a Tres Arroyos como uno de los lugares para vivir en Argentina. Al respecto, el jefe comunal citó: “Nos da una alegría, una satisfacción enorme, muy muy grande, uno viene trabajando queriendo hacer lo mejor, y que haya un reconocimiento tan importante es seña que vamos en buen camino; cuando hablamos de educación hablamos de trabajo, son las bases que terminan dando el resultado. Si mejoramos la situación y les damos trabajo, esparcimiento en paz con la familia: tenemos que hablar del cuidado del medio ambiente, hay que seguir avanzando en el tema y cuando uno ve que estamos armando esto lo del Conicet quiere decir que vamos bien”.

El trabajo conjunto lleva al crecimiento

Como sostiene habitualmente, Sánchez hizo hincapié en el trabajo mancomunado entre el Estado, las juntas vecinales y los privados, y manifestó que “los barrios, con las instituciones de servicio, las cooperativas, y nosotros vamos avanzando todos juntos. En aquellos barrios en los que se avanzó más es porque hay juntas vecinales de hace mucho tiempo y en aquellos otros en los que cuesta juntarse por alguna diferencia, cuesta mucho, pero el sentido común dice que esto se va a mejorar”.

La ampliación del Parque Industrial y la misión a Vaca Muerta

El Parque Industrial también fue motivo de evaluación en la entrevista, y al respecto el intendente comentó que “se avanza con la apertura de calles y la construcción de la playa de estacionamiento, estamos haciendo la tramitación en La Plata para tener todos los papeles en regla y poder vender los terrenos, de todos modos quedan algunos bloques en la anterior estructura”.

“Estamos trabajando con inmobiliarias grandes de Buenos Aires para interesar a empresas sobre nuestro Parque, y también organizando la misión que realizaremos a Vaca Muerta, el martes voy a ir a Neuquén a reunirme con las autoridades provinciales”.

El techo de la escuela 54

El caso de la cubierta del techo de la Escuela 54, sus idas y vueltas y finalmente la negativa del gobierno provincial alegando falta de fondos y que Sánchez decidiera realizar con el Fondo Educativo, fue tratado en el estudio de LU 24, momento en que Sánchez expresó que “fue un tironeo político, y nosotros lo que hicimos cuando vimos que no tendría solución fue planificar que con el fondo educativo del año próximo que venga, se hará, y para terminar la pelea decidimos esto, y si no lo hicimos antes fue porque la Provincia no lo permitió”, expresó.

“Rendimos examen”

El domingo 27 rendimos examen y el voto dirá si vamos bien, yo a la gente le digo que tengo esta experiencia, muchísimas ganas de trabajar como el primer día, tengo un equipo de gente para poder seguir avanzando, ya que queda mucho por hacer, el país y el mundo van cambiando, hay cosas en las que hay que poner atención para poder seguir trabajando por mi pueblo”, concluyó.