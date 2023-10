Sánchez y Cittadino: “Hay que votar al MV por 28 años de gestión”

19 octubre, 2023

En los estudios de LU 24, el intendente Carlos Sánchez y la Dra. Claudia Cittadino hablaron sobre las expectativas para las elecciones del domingo luego del acto de cierre de campaña realizado este miércoles por el Movimiento Vecinal.

“Me sorprendió”, dijo Cittadino, “sabia quien había interés, pero nunca pensé que iba a quedar gente afuera, fue muy emotivo, y hemos sentido el afecto de la gente”.

Sobre la actividad preelectoral rumbo al domingo, sostuvo que “hemos hecho más que lo que podíamos hacer; fue una campaña de mucha actividad, con una cantidad de debates que permitió que llegáramos a los chicos estudiantes, a las localidades, a la Cámara Económica; nosotros no fuimos ahora a las localidades, siempre el intendente nos dijo que fuéramos a acercarnos a las entidades, a las escuelas, hemos charlado con los vecinos, charlado casa por casa y creo que no nos ha quedado lugar sin recorrer”.

Respecto a su decisión de continuar la gestión de Sánchez, y aceptar la postulación, manifestó que “fue una cuestión de respeto, esperar para tomar la decisión final, porque yo no tenía claro que el intendente no quería retomar; era una cuestión de respeto esperar la decisión de él y lo guardaba para mí, pero creo que nadie que está del lado de la política, no quiera poder llegar a dirigir los destinos de la ciudad, con una base sólida, y un montón de cosas para hacer”.

Sánchez: “Estamos dejando un municipio muy ordenado”

El intendente sostuvo sobre cómo quedará la Municipalidad luego del 10 de diciembre, y afirmó “estamos dejando un municipio muy ordenado, por supuesto con los vaivenes de la inflación y todo lo que todo el mundo sabe, con cosas que faltan por hacer, esto lo decimos todos los días; pero creo que es un municipio que esta planificado, con un Plan Estratégico que nos marca un rumbo de lo que podemos hacer con una lógica y sentido común: si hablamos de medio ambiente, de salud, de seguridad, de salud, siempre dentro del contexto general que nos marca el país, con la pandemia, la sequía, pero creo que estamos bien plantados”.

“En la educación, seguiremos con la base que tiene que ser en un crecimiento ordenado, con el CRESTA, que tiene convenios con 8 universidades; tenemos 15 carreras, y mil y pico de alumnos, lo que nos da el hecho confirmado que aquí se estudia, y ahora firmamos un convenio con la Universidad de Rio Negro”, dijo.

“La relación con el campo la tenemos con el arreglo de los caminos, muy bien arraigada. También con el ordenamiento y el crecimiento de empresas en el Parque Industrial. Nos podemos quejar por la situación económica, pero esta muy bien, las empresas dan trabajo y generan divisas para el distrito y el país”, sostuvo.

“En Medio Ambiente, todo el mundo ve lo que se ha hecho con los basureros a cielo abierto salvo algún clandestino que hay por ahí, pero se pueden reciclar y venden algunos residuos y los otros van al relleno sanitario. Ahora estamos pronto a solucionar algún problema generado en la planta de San Francisco de Bellocq”, agregó.

Sánchez se refirió a lo hecho en materia de la seguridad y expresó: “Fuimos el primer municipio que se hizo cargo de la Policia Comunal, con altibajos, y luego fuimos trabajando con la Provincia; estamos bien de patrulleros y capacitando a nuevos policías, hacen falta más policías”.

“La cobertura en salud creció ya que hay 17 salas de atención que sirvieron como era uno de los primeros objetivos, crearlas para poder descomprimir el Hospital”.

Desmintió categóricamente que no haya apoyado a las localidades, y dijo que “hubo cosas simples como los arreglos de gas, pintura y obras importantes como los SUM, los techos en las escuelas; yo digo siempre que cuando yo entre venían los vecinos de las localidades que nos tiraban las escrituras de los terrenos porque no querían pagar más impuestos porque las localidades se despoblaban y ahora tienen casi todas, gas, y agua, y no podemos olvidar que se hizo la ruta para llegar a Reta”.

“Con los distintos gobiernos que hubo hemos tenido buena relación en Provincia y Nación, estableciendo estrategias para llevarnos mas o menos bien con ellos, pero manteniendo la independencia del Movimiento Vecinal, moviéndose para beneficio de nuestra ciudad y el distrito”, argumentó.

Cittadino: “Tenemos equipos trabajando para seguir la gestión”

Cittadino habló sobre los cambios que habrá en su gestión y dedicó un tramo a lo referente a la cultura: hizo referencia a que “a pesar de tener muy poco tiempo de gestión en Cultura, Alan Arias y ya está preparando las opciones para el próximo año, con una mirada amplia, en las distintas disciplinas para el próximo año, y la idea es traer artistas para capacitar y tener una mejor relación con los institutos de Provincia y Nación para traer distintos espectáculos, mejorar, profesionalizar los talleres y las asistencias técnicas, tanto en cultura como en deporte, para que tengan más llegada con más cantidad de actividades, hay una plataforma que hemos formado, pero sobre todo ir de abajo para arriba, desde los artistas hacia la elaboración de una política publica para que llegue a la mayor cantidad de gente posible”, y afirmó que “hay equipos que están trabajando para poder llevar adelante las políticas públicas, y en las próximas semanas van a ir viendo quién encabeza esos equipos” y agregó: nosotros hicimos una convocatoria amplia, cuando se decidió la interna, porque nuestra experiencia es que de internas anteriores siempre dejan alguna cicatriz, pero al otro día nos sentamos a trabajar juntos, y cedimos en algunas cuestiones para formar un camino hasta culminar con personas que no habían participado pero querían que el MV siguiera siendo gobierno y rigiendo los destinos de Tres Arroyos, gente que se acercó por distintas circunstancias, y como dije ayer se dio un proceso para un nuevo Movimiento Vecinal, con todos adentro”.

Sánchez y los inicios de su mandato

Sánchez se refirió a las dificultades al inicio de su mandato y entre ellas mencionó que “el 2001 se había llevado puesto todo, y también la obra de repavimentación de las avenidas, y fuimos a gestionar un crédito del BID, el que llevó varios viajes, porque íbamos y nos decían “el expediente estaba en Washington”, pero pudimos lograrlo para hacer lo que hoy está”.

Hizo referencia a la entrevista mantenida con Néstor Kirchner junto a “Cuto” Moreno, y su visita a Olivos, un 6 de enero y en ese encuentro me informó de la decisión de hacer obras públicas en todo el país y me dijo “usted que precisa”, y le mencione todas las obras necesarias, y me repetía “que otra cosa más” y trajimos 300 cuadras de pavimento con el dinero de las AFJP, y también trajimos cloacas; y recuerdo que en la puerta de Olivos le pregunte por la recuperación de las obras y me dijo que si le cobraba a los vecinos podía ampliar las obras, porque me entregaba un subsidio”.

“Durante 28 años hemos demostrado un estilo”

“Creo que hay que votar al MV porque durante 28 años hemos demostrado un estilo, por el orden que tiene el municipio, y en Claudia me ha demostrado a lo largo de los años el conocimiento de alguna áreas como el Hospital, Acción Social, los barrios y me ha demostrado capacidad de trabajo, solidaridad con todos los sectores, aunque no le correspondiera para solucionar problemas y tiene un conocimiento que es fundamental y merece que los vecinos depositen en ella la confianza, junto a su equipo joven, muy joven y con nosotros que estaremos aportando la experiencia; los cambios pueden ser muy buenos pero llevan un tiempo de acomodo, así que confió plenamente en Claudia y confió que entregamos un municipio ordenado, con mucho por hacer pero si queremos que Tres Arroyos siga creciendo tenemos que dar la continuidad”, concluyó.

“Habrá guardia pediátrica activa”

Cittadino dijo que “habrá guardia activa pediátrica en el Hospital, pero que será paulatina su implementación, consultando y basándonos en la experiencia de los profesionales; necesitamos más profesionales para incorporarlos además a otros sectores de pediatría muy necesarios,”.

El compromiso

“Me comprometo a trabajar con fuerza, a estar en contacto directo con los vecinos, y con la característica que tiene el Movimiento Vecinal, y seguiremos haciendo gestiones con los gobiernos nacional y provincial para continuar con el crecimiento de Tres Arroyos; recuerden los vecinos que para votar al Movimiento Vecinal tienen que cortar la boleta, y depositarla en la urna, con la esperanza de poder seguir creciendo”, finalizó.

