Sánchez y Cordiglia destacaron el refuerzo en móviles y efectivos para el operativo en playas

23 diciembre, 2020 Leido: 17

Se concretó hoy la presentación formal de los móviles policiales que participarán del operativo de seguridad en las playas del distrito, que la Provincia denominó “De Sol a Sol”.

Del acto participaron el intendente Carlos Sánchez, el secretario de Seguridad, Jorge Cordiglia y el jefe de la Policía Comunal, comisario Flavio Ceglie. Las unidades se destinarán en un total de cuatro para Claromecó, dos para Reta y una para Orense, y Cordiglia destacó la recuperación para su uso de un UTV –que fuera destinado al desalojo de Guernica en su momento- y una moto todoterreno.

A su turno, Ceglie destacó la gestión del intendente Carlos Sánchez “para que este año se refuerce el operativo, de hecho este año recibimos siete móviles nuevos, cuando el año pasado solamente recibimos tres. Este es un reconocimiento a la tarea de gestión política que hizo el intendente, al que agradecemos, y al superintendente Aldo Caminada por abocarse también al refuerzo de los elementos necesarios para el operativo”.

El jefe de la Policía Comunal puso énfasis también en la cantidad de personal que se incorporará al operativo. “Ya tenemos 16 efectivos y se incorporarán 30 más de Caballería y 14 efectivos más recién egresados de la Escuela de Policía, que se distribuirán en Claromecó, Balneario Orense y Reta. Y se destaca además el compromiso de los jefes de las dependencias, como el subcomisario Aguirre Reta y el subcomisario Leo Ríos, a cargo de Claromecó, para que la comunidad esté cuidada como corresponde”, sostuvo.

Refuerzos en salud y seguridad

Por su parte, el intendente Carlos Sánchez advirtió que fue necesario estar atentos y alertas a la logística y coordinación de las fuerzas policiales, para cuidar a la gente “que seguramente, por esto de la pandemia, va a elegir nuestros balnearios por sus características. Por eso tengo que agradecer al gobernador Axel Kicillof y al ministro de Seguridad Sergio Berni, con quienes conversé, entendieron nuestra preocupación y pudimos, en conjunto, elaborar las estrategias para hacer frente a esta situación. Por eso hoy recibimos 7 móviles, cuando el año pasado llegaron 3, y una cantidad importante de efectivos que se distribuirán en las playas. La seguridad nos encuentra mucho mejor acomodados”, consideró.

El jefe comunal expresó, no obstante, su preocupación por el visible rebrote de coronavirus en distintos lugares, instó a cumplir con las medidas de higiene y distanciamiento social, y destacó la incorporación de refuerzos médicos en algunos balnearios. “Lo que tenemos que hacer es cuidarnos para poder disfrutar del verano de manera tranquila, con salud y sin saturar el sistema”, enfatizó.

En este sentido, el secretario de Seguridad, Jorge Cordiglia admitió que será necesario “hacer controles más exhaustivos porque la gente, sobre todo los jóvenes, han estado mucho tiempo encerrados, y vienen las Fiestas y es probable que tengamos que prestar atención a que se cumplan las medidas”.

Sobre el control y la realización de fiestas

Respecto de la medida anunciada por la Provincia que apunta a la suspensión de las fiestas y reuniones masivas de personas, que habían sido habilitadas recientemente, tanto Sánchez como Cordiglia aseguraron que “estamos evaluando porque acabamos de recibir la resolución; es un cambio importante, hemos visto que hay lugares cerrados en Europa por este rebrote, y a nosotros nos encuentra empezando el verano y preocupados por cómo organizar esto. El Gobierno toma una buena medida al intentar achicar estas juntadas de personas, y nosotros tendremos que ver de qué manera lo comunicamos y controlamos para que las Fiestas y reuniones se realicen con los cuidados que corresponden”.

En este sentido, el jefe comunal indicó que “los que se avienen a cumplir los protocolos y nos informan acerca de sus eventos se pueden controlar, lo que nos preocupa y motivará la realización de controles y concientización es aquello que está por fuera de nuestro conocimiento, por eso habrá que reforzar la prevención”.

Ceglie, por su parte, recordó la plena vigencia “de la ley 8031, que indica que no se pueden ingerir bebidas alcohólicas en espacios públicos, que faculta a los funcionarios de la seguridad pública a secuestrar las bebidas y equipos de sonido en esas llamadas previas de la playa, con la consabida multa a los padres, que es importante que estén en conocimiento de estas medidas. Lo que queremos evitar es que haya desmanes y descontroles que pongan en riesgo la seguridad de chicos y chicas. Estamos trabajando en un plan estratégico que ya está en marcha en Claromecó, donde se secuestran las bebidas que se llevan en los vehículos con la multa correspondiente. No vamos a permitir que la ley no se cumpla como medida de protección a la misma gente”,

