Sánchez y el aislamiento: “No pueden 100 policías contra 30.000 personas que no toman conciencia”

9 abril, 2020 Leido: 195

Consultado por el movimiento que se observa en las calles de Tres Arroyos a pesar del aislamiento preventivo obligatorio, el intendente Carlos Sánchez apeló esta mañana “a la conciencia y la responsabilidad de la gente; la única medida que tenemos para defendernos de esto es quedarnos en casa”.



“Entiendo que hay obligaciones con las que todos tenemos que cumplir, pero acá va la vida de cualquiera de nosotros. Hay que tomar conciencia y pensar que no se trata solo de no querer enfermarse, sino también de no enfermar a otros”, dijo.

“Con la policía vamos parando, haciendo controles, pero a veces son 100 personas contra 30.000 que quieren salir a hacer sus cosas. No se trata de no hacerlo sino de hacerlo responsablemente, con las medidas necesarias. Es la única forma de afrontar con tiempo esto: el aislamiento, quedarse en casa y en caso de necesitarlo, salir respetando las distancias y las medidas sanitarias. No se puede ponerse a charlar y abrazarse como en el mejor de los tiempos”, argumentó.

“Les pido por favor, encarecidamente, que no salgan a la calle, y que si están en una cola no se pongan a charlar. Tenemos un invierno largo por delante, como son siempre los de esta zona, llegarán las enfermedades respiratorias de siempre que si además se les suma el coronavirus pueden generar complicaciones. Todos tenemos que cuidarnos”, concluyó Sánchez.

