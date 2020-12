Sánchez y el veto: “la ordenanza fue una intromisión del Concejo por presión de los guardavidas”

El intendente Carlos Sánchez advirtió hoy, en relación con su decisión de vetar la ordenanza con la que se intentó regular la prestación del servicio de guardavidas, que la norma “fue una intromisión del Concejo Deliberante en el Ejecutivo”, y la atribuyó a “la presión del sector de los guardavidas para que saliera”.

“La Ley Orgánica y el convenio colectivo de trabajo dicen claramente que quien tiene que decidir y ejecutar las formas de trabajo en todas las áreas del Municipio es el Ejecutivo, de ninguna manera lo puede hacer el Deliberativo, y es además lo que ha dicho la justicia ante algunas presentaciones al respecto”, argumentó el mandatario.

Aclaró, no obstante, que “nunca dijimos que no estuviéramos de acuerdo con los puntos que señala la ordenanza, porque de hecho el 98% de los artículos del decreto provienen de allí, y tenemos no sólo la intención de ordenar el trabajo de los guardavidas, sino que además seguiremos negociando situaciones de trabajo que ellos planteen como gremio, dentro de las pautas normales de trabajo, para seguir afinando el lápiz en las cosas en que sea necesario, y si hay que cambiar algo se hará, siempre teniendo en cuenta el funcionamiento de las demás áreas del Municipio y con la idea de que todos estén bien y cumpliendo su función como corresponde”.

