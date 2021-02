Sánchez y Fhurer se reunieron con camioneros “autoconvocados”

Este martes a la tarde, el intendente Carlos Sánchez y el Secretario de Desarrollo Económico, Matias Fhurer, participaron de una reunión con camioneros “autoconvocados”, en la Ruta 3 y 228, en la que el municipio se comprometió a continuar las gestiones para que en Tres Arroyos se puedan tramitar las licencias con las evaluaciones psicofísicas y la VTV.

Aún se espera la reunión que se va a llevar a cabo desde nación sobre el tratado de las tarifas que por la inflación se han quedado retrasadas. En diálogo con LU24 Sánchez dijo: “Nosotros no tenemos participación de esa reunión como municipio pero provincia y nación están con las entidades que representan a todos los camioneros para tratar este problema de la tarifa. Es un tema central porque trabajan a perdida y no aguantan más”.



Los “autoconvocados” le plantearon al intendente municipal poder gestionar para que en Tres Arroyos se pueda tramitar la VTV para camiones y micros y las licencias con las evaluaciones psicofísico. En este sentido contó que “Policoop está interesado en ser parte del servicio que precisan los camioneros y después nosotros armar alguna logística para poder lograr que los carnet sean renovados y sean dados en Tres Arroyos, sería algo novedoso porque ellos tienen que viajar a Mar del Plata o a Bahía Blanca. En estas cuestiones nos comprometimos a trabajar”.

Por otro lado, indicó que hubo tratativas menores por intermediarios que son costosos: “Nos pidieron que le demos una mano conversando con las empresas para mejorar la calidad de vida, por ahí faltan baños o falta un lugar para estacionar”, y agregó: “Nos comprometimos, ellos y nosotros, a trabajar juntos y no esperar a cortar la ruta”.

Reunión con Kicillof

Finalmente, el jefe comunal se refirió a la reunión virtual que mantuvo con el gobernador Axel Kicillof. Además de mencionar la extensión del horario nocturno a las 2 AM, dijo que se habló de la campaña de vacunación: “Lo que la provincia necesita es saber cuánta gente se quiere vacunar para ver cuánta vacuna compra y la otra es cómo arma la logística de vacunación”, explicó.

