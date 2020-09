Sánchez y la Primavera: “queremos que se diviertan en un marco de seguridad, respeto y solidaridad”

El intendente Carlos Sánchez habló con LU 24 respecto a los festejos por la Primavera, y sostuvo que “es una preocupación de quienes tenemos responsabilidades, de todos los sectores, queremos que se diviertan dentro de un marco de seguridad, respeto y solidaridad”.

“La pandemia nos va poniendo a prueba a los argentinos, nosotros debemos preocuparnos y ocuparnos de los problemas en la calle, y ahora tenemos esta pandemia en la cual el problema es estar juntos todos, y es muy peligroso porque el contagio de esta enfermedad es importantísimo”, advirtió.

“Lo único que podemos hacer es tratar de quedarnos en casa, de no estar muy juntos, de respetar la distancia, cuestiones de las que venimos hablando hace seis meses, y hasta hace unos días veíamos que no había casos en Tres Arroyos, y esto no es así, porque la pandemia no mira pueblos , no mira países, no mira personas” dijo.

“Pido que no salgamos de gusto, no salgamos todos juntos”

“Pido que no salgamos de gusto, no salgamos todos juntos, si vamos a tomar sol o escuchar música hacerlo separados, no tomen del mismo mate, del mismo vaso de cerveza porque el virus pasa por ahí, se contagia por la saliva, no estemos amontonados, porque ése es el problema, de ultima salgamos y estemos distribuidos, tenemos lugares extensos en Tres Arroyos, distribuyámonos de alguna manera a distancia, no en grandes grupos”, recomendó el mandatario.

“La vacuna vendrá no sabemos cuándo, ahí podremos estar juntos, pero en este momento la pandemia pone vulnerable a cualquiera de nosotros, para que vayamos a parar al Hospital; el municipio ha hecho un operativo de seguridad en el que se involucra a policía, salud y tránsito, tratando que nos comportemos todos sin contagiarnos. Uno ve que el cumplimiento no es bueno de todos, hay mucha gente que se cuida pero hay otro porcentaje importante que no lo hace. Ahora tenemos casos y sabemos lo que pasa con el COVID 19”, concluyó.

