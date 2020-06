Sánchez y los CPR: “destruyeron la Patrulla Rural, el campo está desprotegido”

El intendente Carlos Sánchez se mostró partidario de que la Municipalidad vuelva a tener injerencia en los CPR y aseguró con énfasis que desde la descentralización “destruyeron la Patrulla Rural en Tres Arroyos”. “De 11 patrulleros quedaron 4 de los cuales andan 2: hoy está totalmente desprotegido el campo”, aseguró sin vacilar.

El jefe comunal explicó por LU 24 que “quiero sumarnos como Municipio a ver si solucionamos el problema como lo veníamos trabajando hace 6 o 7 años atrás. Fuimos ejemplo en la Provincia y ahora estamos en una miseria total. ¿Dónde está la eficiencia?”, se preguntó.

Sánchez recordó que “cuando se crea el CPR, después de un período en el que nosotros teníamos la Policía Comunal, de la que dependía la Patrulla Rural y funcionaba muy bien porque le pusimos “alma, corazón y vida”, hubo una descentralización y una Superintendencia con asiento en Cañuelas, con oficinas de coordinación en distintos lugares, entre ellos Tres Arroyos pero sin relación con los municipios”. “Eso significó que el Municipio no tuviera más nada que ver con la Patrulla Rural”, explicó.

Asimismo, indicó que se sacó el 7 por ciento de la Tasa Vial para destinarlo a mantener los patrulleros policiales. “Eso funcionó, fuimos pioneros y ejemplo en la Provincia”, remarcó. En este sentido, puntualizó que se destina 1 millón de pesos por mes (hay $12 millones presupuestados para este 2020).

“Destruyeron la Patrulla Rural en Tres Arroyos. De 11 patrulleros quedaron 4 de los cuales andan 2. No sé qué pasa en otros partidos, capaz que anda mejor”, manifestó el intendente.

“CARBAP dice que quiere una policía independiente para el campo y me parece bien pero sin la colaboración del municipio esto sería un desastre. Destruyeron todo. Nosotros queremos seguir aportando pero con un orden. La Municipalidad lo único que quedó haciendo es entregando insumos, arreglando los patrulleros y entregándole el dinero ese para que la Patrulla Rural funcionara”, agregó.

“Es una mentira absoluta, con mala intención, que quiero traer patrulleros a la ciudad”

“Yo quiero que esto funcione y volver a tener los 11 patrulleros con combustible. Estamos con muy pocos elementos para poder brindar seguridad en el campo. Es una mentira absoluta, con mala intención, eso que se dice que el intendente quiere traerse los móviles del campo para la ciudad. Yo quiero que participen los productores, como lo hacen con los caminos”, finalizó.

