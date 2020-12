Sandra se reencontrará en Orense con sus hermanas después de una vida separadas

La historia de Sandra Ulon “La Correntina” de Orense, es particular, aunque hoy se puede contar su final feliz, no le faltaron complicaciones, abandonos y tristezas.

Sandra llegó de niña, con su familia a Orense desde Goya, Corrientes. Su familia adoptiva, que estaba conformada por su tía y sus hijos. Su madre biológica, entregó a sus 4 hijas cuando tenían dos meses de vida, y Sandra compartió el vientre de su mamá con una hermana melliza.

“Vinimos toda la familia a un campo y se fueron todos de a poco y yo me quedo solita acá, no quise irme, me quede porque me gustaba el lugar” relató Sandra en LU24, que con tan sólo 18 años, ya estaba decidida de que Orense era el lugar para pasar el resto de su vida.

Siguió el relato “pasó el tiempo, me case, tuve dos hijos, después me quede sola con los nenes y salí adelante”.

Continuando con la historia de su familia biológica, Sandra contó que siempre tuvo la necesidad de reencontrarse con sus hermanas, y aunque sus padres biológicos no quisieron reconocerla, ella no cesó en su búsqueda por su identidad. Comentó que cuando fue a conocer a su hermana gemela, había sufrido un accidente y había fallecido, pero aun así siguió en la búsqueda de las otras dos hermanas.

“Fue todo por facebook, si uno sabe usarlo es muy bueno” manifestó, y contando con la ventaja de saber la verdad sobre su identidad, ya que “mi tía, que fue quien me crio nunca me negó la verdad”, pudo encontrar, pasados ya varios años a las dos hermanas con las que tenía pendiente el rencuentro.

“Me enteré que mis hermanas estaban vivas, que también fueron dadas en adopción a los dos meses” y a través de facebook y consiguiendo sus números telefónicos logró comunicarse. “Una vive en Villaguay, hace unos años le hable” y por otra parte “hace un mes aproximadamente me encontré a la segunda hermana, que vive en Pilar”.

Sandra contó que a su hermana de Villaguay la vio solo una vez cuando tenía 12 años, sabiendo que era su hermana y sin poder decir nada.

Y con su hermana que actualmente vive en Pilar, indicó que “jugábamos de chicas en el barrio, y le decían que yo era la hermana pero sus padres adoptivos se lo negaban”, y cómo “no quería lastimar a nadie” siendo chicas, esperó a que cada una tenga sus familias conformadas para concretar el reencuentro.

La buena noticia llegó entonces, el final feliz se avecina a la hermana que vive en Villaguay se le ocurrió venir a visitarla a Orense, y la que vive en pilar también, así que “vienen todas para orense” contó feliz Sandra “llegan el 15 de enero, nos vamos a juntar todos”.

“Están súper contentas, re ansiosas” comentó y agregó “parece algo soñado, no puedo reaccionar”.

Termina un 2020 que fue feliz para Sandra, “La correntina” como la conocen en Orense, que después de 19 años de soledad encontró al amor de su vida, y a sus hermanas.

