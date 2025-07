Sandra Zoppo: “Debemos reconstruir la proximidad con el vecino”

Sandra Zoppo es la primera candidata a concejal en Adolfo Gonzales Chaves, en el marco del acuerdo Fuerza Patria, representando al Partido por el Trabajo y la Equidad.

Zoppo habló con LU 24 y dijo “soy oriunda de Gonzales Chaves, y como todo joven me fui hace 20 años a estudiar y cuando volví tuve la posibilidad de acceder a dos mandatos en el Concejo Deliberante, también fui Presidenta y luego, pasé por distintas áreas del gobierno municipal a lo largo de más de doce años, siempre vinculada al área de salud y sus políticas públicas y en base a eso hemos seguido trabajando, es algo que me gusta y lo hago a diario, no por un cargo”.

“Quiero mucho a la ciudad y me encanta estar cerca de los vecinos trabajando en base a sus reclamos para salir adelante, la lista de unidad de Fuerza Patria cuenta con un grupo muy amplio en diferentes sectores de nuestra sociedad, vinculados a la educación, al municipio, al peronismo, es representativa, amplia, consensuada y con gente que a diario trabaja y conoce de cerca el terreno de cada vecino”, explicó.

“Chaves tiene la necesidad de articular de alguna manera con el vecino el desarrollo territorial para poder aplicar ese código de Planeamiento, hay muchas cosas que están y hay muchas ordenanzas a lo largo del tiempo, en distintos aspectos, obras, adulto mayor, salud, discapacidad, que no fueron llevadas a la práctica, es como que no estamos teniendo esa gestión de proximidad que no estamos teniendo, realizar el gobierno local desde la tarea legislativa, pero somos como compartimentos estancos que dependemos de los gobiernos de turno, pero tenemos que apuntar nuestro granito para poder salir adelante, mejorar lo que está mal y corregirlo, plantearlo y ponerlo sobre la mesa para el debate entre todos, faltan más políticas públicas, la salud está desatendida y creo que hay algo que supera a todo, que es la falta de proximidad con el vecino, hay que sentirlo”, graficó finalmente.

