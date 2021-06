Sanguinetti sigue en carrera: competencias virtuales y entrenamientos adaptados desde casa

El reconocido atleta tresarroyense Ulises Sanguinetti, comentó en LU24 cómo es la actualidad en el mundo del deporte, principalmente por el contexto de pandemia que se atraviesa, y sobretodo sobre cómo se ha visto afectado su entrenamiento y las competencias, que desde el 2020 en su mayoría, son bajo la modalidad virtual.

Ulises entrena todos los días de la semana, 4 días de doble entrenamiento y de dos horas de duración aproximadas cada uno, y reconoció que “es duro, pero si uno quiere hacer las cosas bien y estar peleando el podio, hay que sacrificarse entrenar todos los días y con continuidad”.

La pandemia que llegó en el 2020 ha generado que la cantidad de carreras se hayan disminuido, que cambiaran su modalidad, y que además se deba buscar otra forma de entrenar, y así lo aseguró el corredor tresarroyense “hay pocas carreras, pero uno siempre tiene que estar preparado”. “Sé que va a haber una en rosario de 21 km” expresó Sanguinetti, por lo que sostuvo que “tengo la cabeza puesta en eso y hay carreras de paso, este fin de semana, por ejemplo, va a haber una virtual con importantes corredores al nivel nacional”.

Particularmente sobre las carreras virtuales, detalló “las carreras virtuales que yo he venido corriendo, son de una App que podes bajar al teléfono, y lo único que hay que hacer es correr con el teléfono, tener activado el GPS y los datos, y ellos te dan el orden de largada, hay una locutora que te dice en que puestas vas en cada kilómetro y cuando termina la carrera ellos mismos te dicen ‘felicitaciones, llegaste’ y aparece también la clasificación”. En ese sentido, manifestó que “nunca pensé que iba a poder correr una carrera así” pero es la posibilidad que existe hoy por hoy para seguir manteniendo el ritmo.

Nunca faltan los que buscan sacar ventaja de una manera indebida, y en cuanto a las carreras virtuales, por medio de aplicaciones como las que utiliza Sanguinetti, él mismo reconoció que “hay gente que hace trampa también, ha habido gente que ha corrido en tiempos inferiores que el record mundial, van a 50 km, porque van en bicicleta” y lamentó que dichas acciones “es hacerle trampa a uno mismo”.

El próximo fin de semana, entonces, Ulises participará en una carrera bajo éste formato y explicó “la que corro este fin de semana, que ya van 7 ediciones, es por zoom, entonces te van filmando” y aseguró que es una modalidad interesante que evita posibles trampas de competidores.

El formato del entrenamiento también debió sufrir modificaciones durante la pandemia y comentó que mientras la Fase local lo permita “voy una vez por semana al gimnasio, pero ahora estaba un poco complicado, llegué a hacer pecho con un CPU, y arme un gimnasio adentro, hago la misma rutina obviamente, pero con menos peso”. Asimismo, aseguró que “con la alimentación me cuido bastante, súper sano y variado” y agregó que “es importante hacer todo bien, porque no es solamente correr, es descansar, alimentarse sano, entrenar y es muy importante estiramiento después de entrenar también”.

