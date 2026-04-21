Sanguinetti subió al podio en los 10K de Mar del Plata

21 abril, 2026 0

El domingo 19,el atleta tresarroyense Ulises Sanguinetti logró un gran 3er. puesto en Mar del Plata, en los 10K de una nueva edición del Maratón de la ciudad, que contó con casi 4000 atletas.

La prueba se largó a las 7 y tuvo 3 distancias: 42, 21 y 10K, y en esta última fue protagonista a lo largo de toda la competencia, peleando por el triunfo hasta los últimos 500 metros, donde lo superaron en la última loma, que está pasando la Base Naval por lo que tuvo que conformarse con la 3 posición.

El tiempo que hizo Sanguinetti fue 32’08” (a 3’11” por kilómetro) contra los 31’53” del ganador Thiago Muñoz, integrante de la selección argentina de Triatlón. Ganando su categoría de 41 a 45 años.

En la competencia también hubo integrantes de la Escuela Municipal Correcaminos presentes:

En los 21K, Guillermo Jatib logró mejorar su marca en más de 3 minutos y tardó 1 hora 35′ 54″, quedando 16° en su categoría de 46 a 50 años.

En los 10K, Florencia García hizo su récord personal con 47’16”, logrando un gran 6° puesto en su categoría de 31 a 35 años.

Kevin Pereyra también hizo su récord, con 38’44”, quedando 9° en 31 a 35 años y Damián Mariani igualó su mejor marca tardando 43’38”, llegando 11° en 36 a 40 años.

Como es habitual, agradecen a sponsors, a la dirección de Deportes y Municipalidad de Tres Arroyos, por el apoyo para viajar.

Volver