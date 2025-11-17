Santa Cruz: Ráfagas de viento hicieron que se hundieran lanchas pesqueras

17 noviembre, 2025 0

El intenso temporal de viento que azotó la provincia de Santa Cruz provocó graves incidentes en el puerto de Caleta Paula con el hundimiento de tres embarcaciones pesqueras artesanales, debido a las ráfagas de viento que alcanzaron los 150 kilómetros por hora y derivó en un fuerte oleaje que azotó las costas.

Tres embarcaciones pesqueras artesanales sufrieron las consecuencias del temporal en el puerto ubicado al sur de Caleta Olivia. Las imágenes de las naves damnificadas recorrieron las redes sociales.

Por los hechos ocurridos en el mediodía de este lunes no se registraron heridos ya que las embarcaciones permanecían amarradas al muelle sin tripulación a bordo.

Según medios locales, se trata de embarcaciones pintadas de naranja, cada una identificadas como Alborada, Yakisa y Barracuda. Todas son utilizadas para la pesca artesanal principalmente en la costa del Golfo San Jorge.

El intenso oleaje generado por los fuertes vientos provocó que las embarcaciones no resistieran el impacto de las olas contra el muelle, hundiéndose en solo cuestión de minutos.

Personal de la Prefectura Naval Argentina (PNA) y la Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz (UNEPOSC) acudieron al lugar de los hechos para corroborar si hubo heridos o posibles derrame de combustible en el agua para evitar contaminación marina.

