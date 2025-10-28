Santana Golf Club prepara su primera competencia atlética
Se viene para el domingo 14 de diciembre en Claromecó la primera carrera atlética destinado a las categorías caminantes y corredores masculinos y femeninos para 4 km y 8 km.
La competencia se denomina “Santana Corre “, y tiene un costo de inscripción, hasta el día 30 de noviembre, de 30 mil pesos para 8 km (primeros 40 inscriptos) incluye remera, para los 4 Km 20 mil y caminantes 10 mil.
Del 1 al 13 de diciembre , 8Km 35 mil , 4 Km 25 mil y caminantes 10 mil.
Se trabaja activamente para lo que será este evento que espera un buen número de participantes.