Santana Golf Club prepara su primera competencia atlética

28 octubre, 2025

0
Santana Golf Club prepara su primera competencia atlética

Se viene para el domingo 14 de diciembre en Claromecó la primera carrera atlética destinado a las categorías caminantes y corredores masculinos y femeninos para 4 km y 8 km.

La competencia se denomina “Santana Corre “, y tiene un costo de inscripción, hasta el día 30 de noviembre, de 30 mil pesos para 8 km (primeros 40 inscriptos) incluye remera, para los 4 Km 20 mil y caminantes 10 mil.

Del 1 al 13 de diciembre , 8Km 35 mil , 4 Km 25 mil y caminantes 10 mil.

Se trabaja activamente para lo que será este evento que espera un buen número de participantes.

Santana Golf Club prepara su primera competencia atlética
Santana Golf Club prepara su primera competencia atlética