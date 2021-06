Santarén calificó como palabras de “odio absoluto” lo expresado por Fabiano en la Sesión

9 junio, 2021 Leido: 516

Francisco Pancho Santarén, edil del Movimiento Vecinal, se expresó en las redes sociales con indignación por las palabras del concejal Roberto Fabiano en la sesión en la que se trató la Rendición de Cuentas Municipal, apuntando contra el ejecutivo municipal y responsabilizándolo por las muertes de COVID 19.

En sus redes sociales publicó “Las palabras de Fabiano ayer en la sesión del HCD fueron de odio absoluto. Que mejor se dedique a dar explicaciones cuando él era presidente del PRO que involucro a tanta gente el caso de aportantes truchos, porque hablando de salud lo único que hace es tocar de oído”. Y por su parte, en LU24 expresó también su indignación por lo ocurrido.

“Obviamente en mi corta carrera que llevo en el concejo deliberante, lo que sentí ayer fue una vergüenza ajena tremenda, y hoy escuchando la nota que se le hizo en la radio al concejal Fabiano lo sentí mas” sostuvo Santarén y además indicó que “considero que esto es sembrar odio, de parte del concejal de Juntos por el Cambio, que también me llama la atención de parte del Bloque porque ha habido un consenso para que suceda esto”.

En ese sentido, el concejal vecinalista apuntó sobre el bloque integro de Juntos por el Cambio, y aseguró que ha habido un consenso para que esto suceda. “Lo de ayer era una rendición de cuentas, y el discurso de Juntos por el Cambio no tuvo nada de rendición de cuentas”.

Además, se refirió al dolor y el sufrimiento que están viviendo muchos vecinos por el COVID 19 y es un tema muy sensible para politizar, por lo que sostuvo que “uno siempre reza por una persona allegada” y es de mucha importancia tratar la temática con responsabilidad: “nosotros desde el bloque si hay una palabra autorizada es la de la Presidenta Claudia Cittadino, y es alguien autorizada para hablar porque forma parte del personal de la salud” y agregó “y lo que paso ayer fue tocar de oído”.

Asimismo, Santarén indicó que existe una unidad de criterio dentro del Movimiento Vecinal ya que “compartimos el comunicado del partido, ni repudio, ni nada, ha caído muy bajo la sesión del concejo con estos dichos”. Y en cuanto a eso, repitió que “lo que me llama la atención es que desde el Bloque ratifiquen lo que dijo ayer Fabiano, creo que el Presidente de Juntos por el Cambio tendría que dar explicaciones, porque nosotros consensuamos lo que decimos cada uno” y añadió que “me indigna por parte del Presidente del Bloque que se permita eso”.

“Es doloroso que pase esto, jugar con la gente de esta manera” concluyó.

Volver