Santiago Caprio y la necesidad de repensar la Arquitectura de manera integral

Santiago Caprio es arquitecto, con una amplia experiencia en el mundo del diseño a nivel nacional e internacional, ligado familiarmente a Tres Arroyos, y visitó LU 24 este domingo.

Con una amplia trayectoria que lo llevó a vivir “en 36 lugares distintos” según contó, Caprio llegó a trabajar sin tener límites en el presupuesto, con destacadas construcciones en Milán, Italia, o un Palacio en Kuwait.



“Nací en Ramos Mejía, y mi primer amor fue el diseño, porque me di cuenta que había muchas necesidades en Arquitectura, y no había muchos arquitectos que tuvieran posibilidad de realizarlas: me enfrenté a algo que no estaba seguro si era lo que quería hacer”, sostuvo y dijo que ello lo llevó “a formarme en otras especialidades, como estudiar economía, tener experiencias sociales y redefinir el diseño industrial, en lo que hace a materiales a utilizar”.

“La paradoja hizo que volviera a trabajar en diseño industrial, en Italia diseñando interiores de yates de 30 metros; una vez me tocó hacer tres a la vez, para un m ismo comitente, también un Palacio en zonas cercanas a Kuwait”, relató.

“Con el tiempo me di cuenta que si querés conocer algo tenés que probar: una vez trabajábamos para el interior de un avión Boeing, y estaba recorriendo materiales que no existían todavía e investigue sobre algunas patentes para poder utilizarlos, por lo que según cómo te pares para diseñar el ejercicio es el mismo, y lo que traté es que no se apague esas cosas que vos sabes que te hacen vibrar y por eso se encuentran tantas variedades del problema que si nos involucramos como profesionales se pueden enfrentar, aunque siempre vamos a tener una pequeña adversidad, con una pequeña dosis de utopía, con los recursos disponibles”, dijo Caprio.

“Decidí volver, porque soy de los desafíos y sin duda después de trabajar para muchas ciudades y para distintas realidades, creo que Latinoamérica tiene todo por delante y más allá de tener el corazón en la Argentina, con problemas que entiendo con claridad y fácilmente, creo que no hay nada más lindo en empeñarse en cosas que puedan marcar una diferencia, y sentir que fuiste parte de un comienzo para reencaminarlos lamentablemente tenés que dejar algunas comodidades y adaptarte a otras, por lo que tal vez este es el momento de hoy, estoy abierto a nuevos desafíos, tenemos mucho para hacer en muchos campos”, significó.

En otro aspecto, habló de la necesidad de reeducar en los comportamientos urbanos, y se refirió a la experiencia realizada en Suiza, en un trabajo para la UNICEF, “para re significar la movilidad, que es un concepto más amplio que el transporte, y sirve para acompañar a la persona que está pensando en ser ciudadano, educándolos, proponiendo conocer los distintos márgenes de seguridad, en qué comercio uno puede confiar; eso lo pensamos en Suiza para promover mayor una calidad de vida para los chicos, era una cosa muy interesante, que indicó que ellos querían volver al año 72-76 porque si volvían a esa época esos niños iban a estar bien, por la manera de acompañar, y planificar la movilidad; no es posible diseñar una ruta que atraviese las ciudades como si fuera un nuevo río, ahí está la necesidad de planificarlas”.

Respecto de Tres Arroyos, Santiago Caprio dijo: “me impactó la gente, me gustó el potencia que tienen; es mucho más simple darle brillo a una ciudad planificada”, y destacó a las localidades balnearias y el respiro que brindan las zonas forestadas, porque “es lo que necesitamos para las zonas urbanas, periurbanas, perirurales y rurales”.

