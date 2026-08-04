Santiago Garate designado Secretario de Gobierno y Manuela Aizpitarte nueva Directora de Planificación

4 agosto, 2026 1.349

La Municipalidad de Tres Arroyos confirmó que Santiago Garate asumirá como nuevo Secretario de Gobierno, tras el fallecimiento del jefe de Gabinete, Julio “Pity” Federico. En ese sentido, se indicó que la reorganización del organigrama del Departamento Ejecutivo se da con el objetivo de fortalecer el funcionamiento interno y mejorar las respuestas a los vecinos.

El funcionario, anteriormente Subsecretario de Gobierno y Transporte, “seguirá trabajando en la misma línea con la que colaboró a la Jefatura de Gabinete desde diciembre de 2023”, destacaron.

Desde este nuevo cargo trabajará en el seguimiento y control de la gestión, la articulación entre las distintas áreas municipales y la atención de las demandas de la comunidad.

Asimismo, la joven abogada Manuela Aizpitarte fue designada Directora de Planificación y Seguimiento de la Gestión de la Secretaría de Gobierno. Su incorporación aportará una mirada renovada y contribuirá al trabajo administrativo, institucional y territorial que lleva adelante el área.

Expresaron que estas designaciones forman parte de una nueva etapa orientada a ordenar y fortalecer los equipos de trabajo, acompañar de manera más cercana la tarea de cada área y brindar respuestas ágiles y concretas a los vecinos de Tres Arroyos.

En los próximos días, informarán quién quedará a cargo de la Dirección de Relaciones Institucionales.

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