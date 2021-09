Santillán aseguró que los votos fueron los mismos de siempre pero advirtió que hay que escuchar a la gente

El intendente chavense Marcelo Santillán aseguró que si bien se advertía en la gente que el Frente de Todos no cosechaba el mismo nivel de adhesión del 2019, el resultado de las elecciones resultó inesperado aun cuando la cantidad de votos del peronismo se mantuvo. “Personalmente venía sondeando eso en el distrito y en la Provincia, e incluso lo planteé en reuniones a ese nivel, pero a veces hay que esperar el resultado de las urnas en una PASO en la que si uno no tiene puja, son una gran encuesta y quizá no concitan tanto interés en la gente para ir a votar. Además hay que considerar que el voto de la gente nunca es definitivo, así que habrá que trabajar en estos dos meses”, indicó.

Santillán consideró que tal como ocurrió a nivel mundial, “los ejecutivos pagaron un poco las consecuencias de tener que tomar medidas restrictivas, la economía se cayó también por esas medidas, el poder adquisitivo se ve afectado y se genera esta reacción. A nivel local nosotros tuvimos la misma cantidad de votos que el peronismo suele obtener siempre, pero lo que ocurrió es que en esta oportunidad el sufragio opositor, al desaparecer otras fuerzas, se concentró en una sola”.

“Hay que pensar, por todos estos factores, que esto es una adhesión importante como piso y hay que seguir trabajando para noviembre, por supuesto atendiendo el llamado de atención de la gente”, sostuvo el mandatario chavense.

Finalmente, puso la mirada en el bajo nivel de votantes, unos 2000 menos de lo habitual, y también la casi duplicación del voto en blanco, que pasó de 400 a 750. Y destacó, comparando incluso su gestión con Tres Arroyos, “que se están haciendo obras de infraestructura de gran importancia, pero quizá ahora la gente espera la solución a otros problemas vinculados a la salida de la pandemia, a la economía, a la educación, a otras prioridades. A lo mejor el Zoom nos hizo perder el cara a cara con la gente; quizá ahí está el desajuste, pero en eso vamos a trabajar”.

